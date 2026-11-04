Чотириповерховий офіс продають за 74 млн грн

Державний експортно-імпортний банк України замовив аукціон з продажу будівлі на Жупанатській площі в Ужгороді. Нерухомість продаватимуть зі стартовою ціною у 74 млн грн.

Йдеться про колишнє відділення «Укрексімбанку» площею понад 2,3 тис. м2, розташоване в історичному центрі міста, поблизу торгового центру Pannonia. Філію банку в Ужгороді закрили 19 березня.

Як повідомили в Національній електронній біржі 2 листопада, приміщення банку у задовільному стані та потребує косметичних ремонтних робіт. Будівля оснащена електро-, газо- і водопостачанням, індивідуальним опаленням, системами пожежної сигналізації, відеоспостереження та кондиціонерами.

Приміщення має чотири поверхи, ліфт та великий підвал, який використовується як технічні та складські приміщення, а також може бути укриттям.

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«Нежитлова будівля розташована в центральній частині міста, має загальний вхід з фасадної сторони та окремий службовий. Поруч – Ужгородська міська рада, сквер ім. Героїв Майдану, торгово-розважальний центр, заклади громадського харчування, відділення банків та зв’язку», – йдеться в описі об’єкта продажу.

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Аукціон з продажу приміщення «Укрексімбанку» на пл. Жупанатській, 1 відбудеться 2 грудня. Стартова ціна – 74 млн грн.