Інцидент трапився ще 7 листопада, втім відповідну сторіс блогерка опублікувала лище через два дні

Скандальна київська блогерка Анна Краснова, що зареєстрована в Instagram під нікнеймом ta.samaya.devil, без відповідної перепустки на проїзд у пішохідній частині Львова, проїхалась на автомобілі Mercedes площею Ринок. Раніше її неодноразово затримували патрульні в Київі за проїзд вулицями міста під час комендатської години.

9 листопада блогерка опублікувала в сторіс на створінні в Instagram відео, на якому вона за кермом автомобіля Mercedes їде площею ринок у Львові, яка є пішохідною і проїзд площею дозволений лише за наявності відповідної перепустки. Відео супроводжувалось російськомовною піснею української співачки Anna Asti, яка після повномасштабного вторгнення виїхала до Росії та ігнорує війну. Відео блогерка глузливо підписала «шо тут по пропускам».

Як зʼясував ZAXID.NET, інцидент трапився ще у вівторок, 7 листопада. Спершу її автомобіль заїхав на територію парковки ресторану Fashion у центрі Львова та близько 16:00 виїхав через вул. Театральну. Потім вона мала виїхати з пішохідної зони, втім проігнорувала заборону повороту і заїхала на площу Ринок.

«Жодної перепустки водійка не мала. Принаймні від міста. Вона порушила правила дорожнього руху. За що, сподіваюсь, буде належно покарана. Всі відеофакти із зафіксованими номерними знаками уже передаємо в поліцію», – повідомив керівник департаменту мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило.

Він додав, що міськрада вирішуватиме, що робити з парковою ресторану Fashion, аби уникнути таких порушень у майбутньому. Зокрема він пропонує закрити виїзд у цьому напрямку.

Крім скандальної сторіс, пізніше 9 листопада блогерка опублікувала ще низку відео з відпочинкового комплексу Emili Resort, що належить львівському бізнесмену Григорію Козловському. У нових відео вона пообіцяла «ще більше провокацій зі Львова».

Блогерка ta.samaya.devil має в Instagram два акаунти на 149 тисяч та 350 тисяч підписників, більший із яких – заблокований. Раніше її вже зупиняли столичні патрульні за порушення правил дорожнього руху та проїзд містом під час комендантської години. Зокрема у 2020 році її оштрафували за нетверезе водіння на 10 тис. грн.

Влітку 2023 року вона публікувала відео в соцмережах, на яких разом із невідомим чоловіком їздить Києвом під час комендантської години. При цьому вона стверджувала, що в чоловіка нічна перепустка є, а у неї – ні.