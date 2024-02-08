На цьому перехресті хаотичне паркування ускладнює рух трамваїв

На перехресті вулиць Руської та Підвальної в центрі Львова встановлять делініатори. Відповідне рішення затвердила міська комісія з безпеки дорожнього руху.

Як пояснили в управлінні вуличної інфраструктури ЛМР, на цій ділянці вулиці є майданчик для паркування, розрахований на 8 місць. Однак часто поруч водії хаотично паркують більше авто, що призводить до блокування руху трамваїв. Аби це унеможливити, перед паркомайданчиком та після нього встановлять пластикові стовпці.

«Торік на вул. Підвальній зафіксовано понад 40 випадків, коли автомобілі блокували рух трамваїв, загальною тривалістю близько 20 годин. Одним з найпроблемніших місць є поворот з вул. Руської на вул. Підвальну. Там через винос кузова трамваїв на повороті, потрібно більше місця, а водії часто не залишають простору для руху електротранспорту. Для вирішення цієї ситуації, відповідно до рішення комісії, “Львівавтодор” встановить там пластикові стовпці», – розповів керівник управління вуличної інфраструктури ЛМР Павло Сирватка.

За інформацією ЛКП «Львівавтодор», на цій ділянці планують поставити 17 стовпців. Роботи виконають після того, як поліція погодить відповідну схему організації дорожнього руху.

Львівська міська рада також закликала водіїв не паркувати свої авто з порушенням правил дорожнього руху, зокрема, під знаком «зупинка заборонена», «стоянка заборонена», на перехрестях та пішохідних переходах, адже хаотичне паркування ускладнює рух громадського транспорту та проїзд спецтранспорту.