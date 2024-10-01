За генеральним планом Львова, на цьому перехресті передбачена транспортна розвʼязка з трамвайною колією на вул. Трускавецькій

На перехресті вул. Княгині Ольги і Трускавецької облаштують кільце. У вівторок, 1 жовтня, ЛКП «Львівавтодор» отримав функції замовника на проєктування нової транспортної розвʼязки. Всі роботи має профінансувати забудовник «Сан Марко Сіті», що будує скандальний ЖК у Сокільниках.

Як вказано в рішенні виконкому, з пропозицією облаштувати кільцеву розвʼязку на перехресті вул. Княгині Ольги та Трускавецької звернулося ТзОВ «Сан Марко Сіті». Львівавтодор має розробити проєкт транспортної розвʼязки, а розробку проєкту та самі роботи має профінансувати забудовник.

Червоним кольором позначене місцерозташування майбутнього кільця

Вул. Трускавецька перетинається з вул. Княгині Ольги в частині недобудованої магістралі з трамвайною колією, що мала сполучити трамвай із вул. Стрийською. За генеральним планом Львова, на цьому перехресті передбачена транспортна розвʼязка з добудовою вул. Трускавецької, по якій пролягатиме трамвайна колія.

Зараз ця територія активно забудовується. Зокрема ТзОВ «Сан Марко Сіті» будує в цьому районі клубний будинок San Marco. Компанія зареєстрована у 2019 році в Солонці та належить місцевому мешканцю Олександру Марку. Йому також належить низка інших будівельних компаній, зокрема, ТОВ «Вікінг-Буд-3,», ТОВ «Евіта-ВС» ТзОВ «Спортперсона Плюс» і ТОВ «Левторг». Він також є депутатом Львівської районної ради від ВО «Свобода» та колишнім депутатом Сокільницької сільської ради.

У 2021 році довкола будівництва «Сан Марко Сіті» ЖК на вул. Трускавецькій, що фактично на території Сокільників, виник скандал. Місцеві активісти стверджували, що багатоповерхівки з підземним паркінгом збудують в урочищі Долина на місці древнього поселення першої половини І тисячоліття н. е. та селища доби Середньовіччя. Водночас у чинному генеральному плані Сокільників призначена під забудову територія позначена як об’єкт археологічної спадщини. Перед будівництвом цю територію досліджувала «Рятівна археологічна служба».

Олександр Марко також будував готельний комплекс на вул. Лесі Українки, який фактично перетворився на 7-поверховий будинок на 70 квартир під назвою ЖК San Marco в Сокільниках.