Археологи почали дослідження на ділянці у Сокільниках біля Львова, яку планують забудувати. На місці розкопок виявили давнє житло слов’янського періоду, печі та реманент. Знахідки відносять до трьох часових періодів, які засвідчують безперервне проживання слов’ян на цій території від III до IX ст.

Як повідомили у «Рятівній археологічній службі», їхні вчені досліджують територію Сокільницької сільської ради, на якій мають будувати новий житловий квартал. Археологи вивчають багатошарову пам’ятку Сокільники-1, яку археологи вперше виявили та дослідили ще у 1975 році.

Тоді вченим вдалось виділити на ній три різночасові поселення:

ранньозалізного часу (1 тис. до н.е.),

зубрицької культури (3-4 ст. н.е.)

райковецької культури (8-9 ст. н.е.).

«Пам’ятка є багатошаровою, а це означає, що на цій території люди селились впродовж століть. Найцікавішими для нас є об’єкти та артефакти V-VII ст., які ми пов’язуємо з празькою культурою і які дають нам нові свідчення про існування та розвиток слов’янських поселень в околицях Львова», – розповіла наукова співробітниця «Рятівної археологічної служби» Зоя Ільчишин.

У 1991 році пам’ятку офіційно внесли у реєстр. У 2022 році науковці РАС розпочали розкопки, щоб дослідити детальніше ділянку, частина якої буде забудована.

Львівські дослідники вивчили близько 2000 м² та виявили там понад 40 об’єктів: давнє житло слов’янського часу, господарські споруди та наземні конструкції, від яких залишились сліди стовпових ям.

Серед досліджених об’єктів – три напівземлянки, які були типовими для представників празької культури: вони мали площу 6-20 м²; двосхилий дах, обшитий соломою і очеретом, та кам’яні печі. В одному із таких будинків у Сокільниках вчені знайшли косу-горбушу того часу.

Як пояснив науковий співробітник «Рятівної археологічної служби» Олександр Сілаєв, празька культура – найбільш рання із культур, які чітко пов’язують зі слов’янами. Поселень представників цієї культури в околицях Львова є дуже мало.

«Для археологів особливо цікавим є зв’язок празької з більш ранніми культурами пізньоримського часу. Вважається, що слов’яни становили частину черняхівської культури. А зараз на пам’ятці Сокільники-1 вперше трапляються одночасно матеріали зубрицької культури (пізньоримського часу), празької та райковецької. Тобто маємо майже безперервне проживання від III до IX ст. Це дуже важливо для розуміння етногенезу слов’ян», – наголосив Олександр Сілаєв.

Дослідження проводяться на замовлення ТзОВ «Сан Марко Сіті». Нагадаємо, через забудову цієї ділянки виник скандал. Адже будівництво багатоквартирного житлового комплексу з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом частково перекриває пам’ятку археології.