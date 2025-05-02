Досі частина вулиці була двосторонньою

У понеділок, 5 травня, на вул. Балабана в Галицькому районі Львова зміниться схема руху – вулиця стане повністю односторонньою. Про це повідомили у Галицькій районні адміністрації, передає пресслужба міськради Львова.

Досі односторонній рух був на частині вулиці від вул. Котлярської до вул. Куліша, а на частині від вул. Джерельної до вул. Котлярської – двостороннім.

«На підставі рішення комісії безпеки дорожнього руху вул. Балабана стане повністю односторонньою – від вул. Джерельна до вул. Куліша. Дорожні знаки вже встановили, але вони будуть діяти з понеділка, 5 травня», – повідомили у Галицькій районній адміністрації.

Вулиця Балабана з’єднує проспект Чорновола і вул. Джерельну поблизу готелю «Львів», ТРЦ «Форум», Краківського ринку.