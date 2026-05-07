У Львові відбулися публічні обговорення тарифів на проїзд в громадському транспорті
Новини Львова від ZAXID.NET за 7 травня
0
У четвер, 7 травня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Зауваження та пропозиції. У Львові влаштували публічні обговорення тарифів на проїзд в громадському транспорті.
- Підготовка до нового опалювального сезону. Вже з 11 травня стартують гідравлічні випробування.
- Без розтину грудини. Вперше в Україні малюку з критичною вадою серця виконали складну операцію малоінвазивно.
- Тимчасово зміниться рух транспорту. Вже з 8 травня на вулиці Винниченка розпочнуть суцільне асфальтування.
- Спортивний клуб зі стрільби з лука. Пацієнт центру Unbroken, який втратив на війні ногу, руку та частково зір, разом з дружиною відкриває власну справу.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter