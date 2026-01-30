Від листопада в Україні шукають управителя для арештованих активів IDS

Аукціон за право керувати арештованими активами групи IDS Ukraine, виробника брендів мінеральної води «Моршинська» та «Миргородська», наразі заблокований через скарги осіб, пов’язаних із власниками групи. Про це заявила тимчасова виконувачка обов’язків голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Ярослава Максименко у коментарі LIGA.net.

АРМА оголосила аукціон з управління активами IDS Ukraine наприкінці листопада 2025 року. На торги виставили корпоративні права всіх ключових підприємств, що забезпечують повний цикл роботи групи – від видобутку води до її розливу та дистрибуції. Серед них: Миргородський завод мінеральних вод, Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», «Індустріальні й дистрибуційні системи», «ІДС Аква сервіс» та інші підприємства.

Проте станом на кінець грудня конкурс заблоковано. Як заявила очільниця АРМА, це відбулося «через 12 однотипних скарг до Антимонопольного комітету, поданих особами, пов’язаними з бенефіціарними власниками». За її словами, це є штучне блокування.

«Важливо розуміти, що передання активу в управління блокується ще з 2022 року, попри чинне судове рішення. За цей час на рахунках компанії накопичено понад 2 млрд грн задекларованих дивідендів. Якби ці кошти було спрямовано державі вчасно, вони могли б уже працювати на потреби Сил оборони України. Фактично держава весь цей час недоотримує ресурс через невиконання судового рішення приватною компанією», – заявила Ярослава Максименко.

«IDS – це один із найбільших економічних активів, який міг би стабільно наповнювати бюджет і працювати на економіку та оборону нашої країни. Натомість ми фіксуємо факти виведення коштів з активів, що прямо зменшує їхню вартість», – додала вона.

Вона відкинула звинувачення у тому, що умови конкурсу є дискримінаційними. Раніше скаржники наголошували, що вимоги для учасників торгів виписані таким чином, що переможцем може стати лише прямий конкурент компанії.

«Умови конкурсу передбачають три незалежні вимоги до кандидата: підтверджений досвід управління активами, дистрибуція води або виробництво води. Претендент має відповідати хоча б одній із цих вимог, що виключає питання про пряму конкуренцію. Окрім того, управитель повинен підтвердити фінансову спроможність, прозору структуру власності та відсутність зв’язків із фігурантами кримінального провадження», – наголосила очільниця АРМА. Вона додала також – у разі, якщо на конкурсі виникнуть ознаки порушення конкуренції, це питання розв’язуватиме Антимонопольний комітет.

За її словами, до 1 лютого, коли набере чинності новий закон про АРМА, агенція «навряд чи встигне до цього часу провести конкурс». Закон передбачає зміни в процедурі пошуку управителів, відповідно агенція повинна буде оголосити новий тендер на ці активи.

Як писав ZAXID.NET, скарги на умови конкурсу подали львівська компанія «Геологічна інвестиційна група», яку контролює депутатка Львівської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Ірина Супрун, а також ФОП Білас Всеволод Омелянович – це міноритарний акціонер та голова ради директорів групи IDS Ukraine, корпоративні права на компанії яких АРМА намагається передати в управління. Всеволод Білас також є депутатом Львівської облради від «Євросолідарності».

Третій скаржник – ТзОВ «Верхівцевський олійноекстракційний завод», що належить київсько-дніпровським бізнесменам Євгену та Василю Астіонам та підприємцеві із суперечливою біографією Михайлові Кошляку з Дніпра.

У грудні 2025 року Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України розпочати досудове розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем з боку керівництва АРМА під час відбору управителя для групи IDS Ukraine. Заяву подала фірма New World Value Fund Limited (Гібралтар). Згідно з даними системи Cbonds, ця компанія афілійована з російським бенефіціаром, підсанкційним олігархом Міхаілом Фрідманом та його партнерами. Про його володіння зазначеною іноземною фірмою також йшлося в матеріалах українських судів. У New World Value Fund Limited причетність Фрідмана до кола кінцевих власників заперечували.

У листопаді 2022 року суд передав АРМА корпоративні права на IDS Ukraine та його підприємства.

Мажоритарними акціонерами IDS Ukraine були співвласники «Альфа-Груп» – російські бізнесмени Михайло Фрідман та його партнери. В кінці лютого 2022-го року Європейський Союз запровадив санкції проти Фрідмана та його бізнес-партнера Петра Авена.

В Україні санкції проти російського бізнесмена та його партнерів ввели у жовтні 2022-го. Ще влітку 2022 року російські акціонери безоплатно передали 7,73% акцій материнської компанії IDS Borjomi International. Після чого частка підсанкційних росіян зменшилася в українській компанії до 49,99%.

Як пише «Forbes Україна», ще 34% акцій IDS Ukraine мають громадяни Великої Британії (члени сім’ї засновника групи, покійного грузинського мільярдера Бадрі Патаркацишвілі), близько 10% розділені між міноритарними акціонерами.

Наразі у Вищому антикорупційному суді розглядають позов міністерства юстиції з вимогами повної націоналізації зазначених вище активів IDS Ukraine.