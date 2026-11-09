Дональд Трамп вважає, що Україна змінить свої територіальні межі

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна матиме «трохи іншу форму», хоч, імовірно, залишиться незалежною. Про це він сказав в інтервʼю 60 Minutes, опублікованому у понеділок, 9 листопада.

На запитання журналіста, чи очікує Трамп, що після завершення російсько-української війни Україна збереже свою державність, президент висловив думку, що «це станеться».

«Я думаю, ми все владнаємо, і я думаю, що це станеться й Україна, зрештою, матиме трохи іншу форму», – заявив Дональд Трамп.

За словами Трампа, головною перешкодою для досягнення миру між Україною та Росією є особиста неприязнь між Володимиром Зеленським та Владіміром Путіним. На запитання журналіста, якому лідеру він довіряє більше, Трамп відповів ухильно.

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«Я волів би не відповідати, але я добре ладнаю з обома», – заявив він.

Він також заявив, що під час перших переговорів між українською та російською сторонами делегація з Росії зіткнулася «з проявом великої неповаги». Що саме він мав на увазі, Трамп не уточнив.

Водночас він відкинув тезу, що Путін може затягувати переговори та використовувати президента США для досягнення своїх цілей. Трамп заявив, що «ніхто не був жорсткішим щодо Росії», ніж він, та вчергове заявив, що мирної угоди вдасться досягнути найближчим часом.

Нагадаємо, наприкінці жовтня президент України Володимир Зеленський категорично відкинув скорочення ЗСУ та обмін територіями в межах мирної угоди з Росією. Водночас він заявив, що погоджується обговорити територіальне питання, але виключно під час зустрічі на рівні лідерів.

Наразі триває підготовка до наступного раунду переговорів між Україною та Росією. Зустріч делегатів запланована на 10-11 листопада в Абу-Дабі. Зазначимо, під час переговорів буде присутня не тільки американська, а й європейська делегація.