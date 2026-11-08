Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро (ліворуч) та глава українського дипвідомства Андрій Сибіга під час зустрічі у жовтні 2026 року

У переговорах щодо завершення російсько-української війни, запланованих на 10–11 листопада, братиме участь французька делегація. Про це в неділю, 8 листопада, повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, передає Reuters.

За словами Жана-Ноеля Барро, у переговорах технічних команд України та Росії за посередництва США також візьмуть участь представники Європи. Зокрема, до перемовин долучиться французька делегація.

«Європейці будуть представлені на належному рівні; Франція також буде присутня в Абу-Дабі, щоб узяти участь у цих обговореннях», – цитує Reuters слова міністра.

Водночас французький міністр не розкрив складу делегації від своєї країни. Він також не уточнив, хто ще з європейських посадовців долучиться до переговорів.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Франція послідовно підтримує Україну під час повномасштабного російського вторгнення. Окрім надання військової допомоги, Париж бере активну участь у дипломатичних зусиллях, спрямованих на завершення війни. Зокрема, президент Франції Емманюель Макрон доклав особистих зусиль для відновлення діалогу між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом після суперечки в Овальному кабінеті у лютому 2025 року.

Нагадаємо, тристоронні переговори за участю делегацій України та Росії за посередництва спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа мають відбутися в Абу-Дабі, столиці ОАЕ, 10–11 листопада.

Раніше повідомлялося, що сторони обговорюватимуть повоєнні безпекові домовленості, відбудову України, деескалацію та гуманітарні питання.

Відомо, що українську делегацію очолюватиме голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. Також до її складу увійде керівник Офісу президента Кирило Буданов. Водночас очільник ОП наголошував, що не варто очікувати від цього раунду перемовин значного «кроку вперед».