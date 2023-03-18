Шмигаль підтвердив звільнення міністра освіти Сергія Шкарлета
Кабмін розгляне це рішення наступного тижня
Наступного тижня Кабмін розгляне звільнення міністра освіти Сергія Шкарлета. На цю посаду планують призначити Оксена Лісового. Про це 18 березня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що 18 березня на засіданні фракції партії «Слуга народу» обговорили кадрові зміни в уряді, які планують затвердити наступного тижня. Зокрема Сергія Шкарлета звільнять із посади міністра освіти, а замість нього міністром призначать Оксена Лісового.
Крім цього, Кабмін планує звільнити з посади міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна та призначити на цю посаду екс-очільника «Укрзалізниці» Олександра Камишіна.
Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова призначать віце-прем'єр-міністром із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій.