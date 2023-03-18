Сергій Шкарлет очолює МОН з червня 2020 року

Наступного тижня Кабмін розгляне звільнення міністра освіти Сергія Шкарлета. На цю посаду планують призначити Оксена Лісового. Про це 18 березня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що 18 березня на засіданні фракції партії «Слуга народу» обговорили кадрові зміни в уряді, які планують затвердити наступного тижня. Зокрема Сергія Шкарлета звільнять із посади міністра освіти, а замість нього міністром призначать Оксена Лісового.

Крім цього, Кабмін планує звільнити з посади міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна та призначити на цю посаду екс-очільника «Укрзалізниці» Олександра Камишіна.

Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова призначать віце-прем'єр-міністром із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій.

50-річний Сергій Шкарлет очолює МОН із червня 2020 року. До цього він був ректором Чернігівського національного технологічного університету та балотувався до облради від «Партії регіонів». Антиплагіатна ініціатива «Дисергейт» заявила про факти масштабного академічного плагіату в науковому доробку Сергія Шкарлета. Через це громадськість неодноразово вимагала звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти. Сам він звинувачення в плагіаті заперечував.