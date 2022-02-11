У п’ятницю, 11 лютого, студенти Національного університету «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) на знак протесту проти втручання у вибори президента вивісили на будівлі університету банер, присвячений міністру освіти та науки Сергію Шкарлету. «Шкарлета виправить Могила» – написано на плакаті із зображенням засновника цього університету митрополита XVII ст. Петра Могили. Нагадаємо, студенти «Могилянки» оголосили страйк після того, міністр освіти не визнав вибори президента НаУКМА, на яких 27 січня переміг Сергій Квіт, та призначив перевибори президента академії на 27 квітня. Однак вже після оголошення страйку Шкарлет скасував наказ про перевибори президента НауКМА. Детальніше про цей скандал читайте тут.

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