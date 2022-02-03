Студенти переконані, що не визнавши результатів виборів, МОН перевищило свої повноваження

Студенти Національного університету «Києво-Могилянська академія» оголосили безстроковий страйк через відмову Міністерства освіти визнати результати виборів президента університету. Про це йдеться на сторінці НаУКМА у Facebook.

Як повідомляється, на 4 лютого під будівлею Кабінету міністрів анонсовано мітинг «Міністр тимчасовий, Могилянка – вічна!».

«Цим рішенням органи студентського самоврядування висловлюють свою незгоду з рішенням міністерства. Ми підтримуємо право могилянців самостійно обирати свого президента. Ми не перериваємо навчальний процес, але під час проведення протестних акцій студенти мають право не відвідувати заняття. Ми закликаємо адміністрацію НаУКМА забезпечити право студентів на протест», – йдеться у заяві.

Студенти переконані, що не визнавши результатів виборів, Міносвіти перевищило свої повноваження, а наказ міністерства про призначення нового конкурсу на посаду президента НаУКМА називають «недотриманням чинного законодавства, наступом на університетську автономію та знеціненням академічних свобод».

Зазначимо, що на посаду президента балотувалися в.о. президента НаУКМА, кандидат економічних наук, доцент, в.о. декана факультету економічних наук Олександра Гуменна та голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Квіт.

27 січня під час другого туру виборів президента НаУКМА з виборчої дільниці вишу невідомі викрали одну зі скриньок для голосування. Згодом поліція Києва повідомила, що скриньку було знайдено неушкодженою на одній з вулиць біля НаУКМА та повернуто виборчій комісії. За даним фактом поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 396 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

28 січня на сайті НаУКМА було оприлюднено повідомлення про те, що за результатами другого туру Квіт отримав 235 голосів (52,80%); Гуменна – 191 голос (42,92%). При цьому проти всіх було 18 голосів (4,04%); зіпсовано 1 бюлетень.

1 лютого на сайті НаУКМА оприлюднено відкрите звернення могилянської спільноти, в якому оргкомітет, Вчена рада НаУКМА, Конференція студентів та інші студентські організації НаУКМА, Наглядова рада університету, Асоціація випускників НаУКМА, члени могилянської спільноти, партнери академії засвідчили єдність у визнанні результатів виборів, які відбулися чесно і прозоро. У зверненні зазначається, що спільнота очікує від МОН щонайшвидшого завершення формальних процедур щодо підписання контракту з обраним президентом НаУКМА Сергієм Квітом.

Однак 1 лютого міністр освіти та науки Сергій Шкралет повідомив, що МОН не визнаватиме результати виборів в НаУКМА, оскільки вони відбулися з порушеннями. Вже 2 лютого Міністерство освіти та науки оголосило конкурс на посаду президента Києво-Могилянської академії.