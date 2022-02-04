Міністерство освіти і науки України пізно ввечері в середу, 3 лютого, скасувало наказ про перевибори президента Національного університету «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА). Відповідний документ опубліковано на сайті міністерства.

Про те, що МОН скасує цей наказ, було домовлено на нараді під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, у якій також взяли участь голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, народні депутати та представники спільноти НаУКМА.

«Процес та результати волевиявлення спільноти НаУКМА під час останнього туру виборів президента закладу будуть у подальшому опрацьовані робочою групою на чолі з почесним президентом НаУКМА В’ячеславом Брюховецьким. Прийнято рішення про невтручання Уряду, зокрема в особі МОН, у вказану процедуру. А запропоновані робочою групою варіанти вирішення ситуації від імені спільноти Національного університету «Києво-Могилянська академія» будуть вважатися такими, що виходять з повноважень та університетської автономії закладу, і будуть теж реалізовані», – заявив за підсумками наради міністр освіти й науки Сергій Шкарлет.

Зазначимо, що на посаду президента Києво-Могилянської академії балотувалися виконувачка обов’язків президента НаУКМА, кандидатка економічних наук, доцентка, виконувачка обов’язків декана факультету економічних наук Олександра Гуменна та голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Квіт.

27 січня під час другого туру виборів президента НаУКМА з виборчої дільниці вишу невідомі викрали одну зі скриньок для голосування. Згодом поліція Києва повідомила, що скриньку було знайдено неушкодженою на одній з вулиць біля НаУКМА та повернуто виборчій комісії.

28 січня на сайті НаУКМА було оприлюднено повідомлення про те, що за результатами другого туру Квіт отримав 235 голосів (52,80%); Гуменна – 191 голос (42,92%). При цьому проти всіх було 18 голосів (4,04%); зіпсовано 1 бюлетень.

1 лютого сай НаУКМА оприлюднив відкрите звернення могилянської спільноти, в якому оргкомітет, Вчена рада НаУКМА, Конференція студентів та інші студентські організації НаУКМА, Наглядова рада університету, Асоціація випускників НаУКМА, члени могилянської спільноти, партнери академії засвідчили єдність у визнанні результатів виборів, які відбулися чесно і прозоро. У зверненні зазначається, що спільнота очікує від МОН якнайшвидшого завершення формальних процедур щодо підписання контракту з обраним президентом НаУКМА Сергієм Квітом. Однак 1 лютого міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив, що МОН не визнаватиме результати виборів в НаУКМА, оскільки вони відбулися з порушеннями. Вже 2 лютого Міністерство освіти та науки оголосило конкурс на посаду президента Києво-Могилянської академії. У відповідь студенти академії оголосили страйк з вимогою не втручатися в університетську автономію.

Додамо, що Сергій Квіт очолює Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), яке в жовтні 2020 року дало офіційний висновок, що в чотирьох наукових роботах Шкарлета є плагіат – запозичення чужої роботи без вказування імені автора. Ще раніше етичний комітет агентства за участю міжнародних експертів заявив про виявлення плагіату в трьох наукових публікаціях Шкарлета.

Міністр натомість подав позов до суду на НАЗЯВО. В одному з цих позовів суд став на бік Шкарлета.