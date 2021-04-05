Сергій Шкарлет заперечував, що плагіатив чужі роботи

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) визнав протиправними дії Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо констатації плагіату в наукових роботах міністра освіти Сергія Шкарлета.

«За моїм позовом проти НАЗЯВО схвалено рішення про незаконність дій Комітету з питань етики. Як і обіцяв, у судовому порядку я захистив своє ім’я як науковця, який ніколи не займався плагіатом», – зазначив сам Шкарлет у своєму Telgram-каналі.

За його словами, «на деякий час Комітет з питань етики НАЗЯВО перетворився на інструмент маніпуляцій».

«Переконаний, що подібна практика має бути викорінена. Рішення про наявність чи відсутність плагіату в роботах українських вчених має ухвалюватися виключно в межах чинного законодавства, уповноваженими структурами і тільки на підставі доведених фактів. Наразі вважаю цю історію вичерпаною», – наголосив міністр.

Як інформував ZAXID.NET, 4 червня минулого року, через добу після появи інформації про кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти, на сайті помилок і фальсифікації в наукових дослідженнях опублікували інформацію про плагіат у його монографії. Автор статті стверджує, що в монографії використано цілі блоки тексту, який було опубліковано на три роки раніше. При цьому посилань у роботі Шкарлета на цю наукову працю немає.

Шкарлет заперечував, що плагіатив чужі роботи.

17 грудня 2020 року Шкарлет був призначений міністром освіти і науки мінімальною кількістю голосів - 226. Проти висловилися 43 парламентарії, утрималися 39. Не брали участі у голосуванні 35 нардепів. Після цього знову стало актуальним питання відповідальності за неперсональне голосування. Верховна Рада проголосувала за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти.

Зокрема, за призначення Шкарлета проголосували картки народних депутатів від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука і Григорія Суркіса, яких у той день не було у Верховній Раді. На цей нюанс звернули увагу депутати з «Голосу», які написали голові Верховної Ради відповідні заяви.

18 грудня минулого року, спікер парламенту Дмитро Разумков зібрав керівників парламентських фракцій на нараду, після якої озвучив план дій з подолання кнопкодавства, попри те, що в Україні за неперсональне голосування передбачена кримінальна відповідальність.

Вже 24 грудня комітет з питань регламенту та депутатської етики відмовився розглядати матеріали, які свідчать про «кнопкодавство» під час голосування депутатів за призначення Шкарлета міністром освіти й науки.