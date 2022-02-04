Студенти Києво-Могилянської академії пікетують уряд з вимогою відставки Шкарлета
Протестувальники вимагають від Міністерства освіти підписати контракт з обраним президентом НаУКМА Сергієм Квітом
Біля будівлі Кабінету міністрів у п'ятницю, 4 лютого, відбувається пікет, який організувало студентське самоврядування Національного університету «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА), з вимогами відставки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.
За інформацією агенції «Інтерфакс-Україна», пікет проходить під назвою «Міністр тимчасовий, Могилянка – вічна!». У мітингу також беруть участь студенти з інших університетів. Зокрема, як повідомляє LB.ua, до акції долучилися студенти Київського політехнічного інстетуту.
Біля Будівлі уряду зібралися майже 500 осіб і люди продовжують прибувати, в руках вони тримають плакати з написами: «#SaveMohylyanka», «Навіщо мені система, яка працює проти мене», «КМАрафон з відставки Шкарлета», «МОН, згадай закон», «Освітою не торгують», «Скасуй міністра, а не вибори», «Свободу вибору».
На акції також присутні голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Квіт, якого обрали президентом «Могилянки», а також народна депутатка з фракції «Голос» Інна Совсун.
Основними вимогами протестувальників є:
- відставка міністра освіти і науки Сергія Шкарлета;
- підписання контракту з обраним президентом університету Сергієм Квітом;
- автономія українських університетів.
Нагадаємо, студенти «Могилянки» оголосили страйк 3 лютого, після того, як Міністерство освіти не визнало вибори президента НаУКМА, на яких більшість голосів отримав Сергій Квіт, і підписало наказ про повторні вибори, які мали відбутися 27 квітня. Після оголошення страйку МОН скасувало наказ про перевибори президента НауКМА.