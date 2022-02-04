Кілька сотень студентів пікетують будівлю уряду

Біля будівлі Кабінету міністрів у п'ятницю, 4 лютого, відбувається пікет, який організувало студентське самоврядування Національного університету «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА), з вимогами відставки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

За інформацією агенції «Інтерфакс-Україна», пікет проходить під назвою «Міністр тимчасовий, Могилянка – вічна!». У мітингу також беруть участь студенти з інших університетів. Зокрема, як повідомляє LB.ua, до акції долучилися студенти Київського політехнічного інстетуту.

Біля Будівлі уряду зібралися майже 500 осіб і люди продовжують прибувати, в руках вони тримають плакати з написами: «#SaveMohylyanka», «Навіщо мені система, яка працює проти мене», «КМАрафон з відставки Шкарлета», «МОН, згадай закон», «Освітою не торгують», «Скасуй міністра, а не вибори», «Свободу вибору».

На акції також присутні голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Квіт, якого обрали президентом «Могилянки», а також народна депутатка з фракції «Голос» Інна Совсун.

«НаУКМА не твоя, от ти і бісишся» — під Кабміном студенти Києво-Могилянській академії вимагають відставки міністра освіти Шкарлета. Акція відбувається на тлі скандалу щодо виборів президента вишу pic.twitter.com/VWFf9EFg4Y — hromadske (@HromadskeUA) February 4, 2022

Близько ста студентів долучились до акції "Міністр тимчасовий, Могилянка — вічна!" з вимогою відставки міністра освіти Шкарлета pic.twitter.com/MwmVORf2JW — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ (@suspilne_news) February 4, 2022

Основними вимогами протестувальників є:

відставка міністра освіти і науки Сергія Шкарлета;

підписання контракту з обраним президентом університету Сергієм Квітом;

автономія українських університетів.

Нагадаємо, студенти «Могилянки» оголосили страйк 3 лютого, після того, як Міністерство освіти не визнало вибори президента НаУКМА, на яких більшість голосів отримав Сергій Квіт, і підписало наказ про повторні вибори, які мали відбутися 27 квітня. Після оголошення страйку МОН скасувало наказ про перевибори президента НауКМА.