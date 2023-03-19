Наступного тижня Верховна Рада планує звільнити Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки та призначить замість нього Оксена Лісового. Звільнення Шкарлета громадськість вимагала кілька років через плагіат у наукових роботах та «регіональне» минуле. Натомість Оксен Лісовий має незаплямовану репутацію, очолював Малу академію наук, а після початку повномасштабного вторгнення пішов у ЗСУ

ZAXID.NET коротко розповідає біографію майбутнього міністра.

***

50-річний Оксен Лісовий народився на Київщині в сімʼї філософа і правозахисника Василя Лісового та педагогині Віри Лісової-Гриценко. Василь Лозовий виступив із відкритим листом на захист шітдесятників, за що разом із сім’єю був депортований радянською владою на Сибір, де і народився Оксен Лісовий. Його батько був провів на засланні 11 років.

Після повернення в Україну Оксен Лісовий навчався на художника-кераміка у Решетилівському художньому училищі народних промислів, закінчив Київський державний інститут культури за спеціальністю «бібліотечно-інформаційні системи».

Працював учителем у Києво-Могилянському колегіумі та тренером із фехтування. У 2010 році очолив Малу академію наук України (МАН). Має ступінь кандидата філософських наук із філософської антропології, у 2015 році отримав вчене звання доцента.

У 2012 році Оксен Лісовий став лауреатом Державної премії України в галузі освіти, у 2021 році отримав почесне звання Заслужений працівник освіти України. У вересні 2020 року ініціював створення Музею науки України на території ВДНГ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року добровольцем вступив до ЗСУ, воює у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Водночас дистанційно продовжує виконувати обов’язки директора МАН.

Судячи з його сторінок у соцмережах, він брав участь у бойових діях поблизу Словʼянська, Краматорська та Кремінної.

Оксен Лісовий на фронті читає «Малий Кобзар» Тараса Шевченка

У інтерв’ю програмі «Вікна» Оксен Лісовий розповідав, що виконує бойові завдання командира підрозділу, але не отримує зарплати від ЗСУ, а зберігає основне місце роботи.

«Відпрацьовувати всі наради, документи та рішення за наявності Starlink і досвіду роботи організації в умовах пандемії – взагалі не питання. Плюс горизонтальна система управління забезпечує вищий рівень стресостійкості організації. А найголовніше – суперкоманда МАН. Мої заступники та керівники проектів – професійні й ціннісно орієнтовані люди», – коментував він дистанційну роботу в МАН із фронту.

У цьому ж інтерв’ю він розповідав про плани створити осередки наукової, громадянської та підприємницької освіти в кожному великому селі та малому містечку України. Пілот цього проекту мають реалізувати у 2023 році.

«Зараз розроблений концепт малих мобільних освітніх просторів, відібрані методики, сформована команда проекту, розпочата робота з пошуку грантів», – розповідав він.

Екс-заступник міністра освіти Єгор Стадний, реагуючи на можливе призначення Оксена Лісового, зазначив, що він має велику довіру в освітньому середовищі, зокрема, через успішно реалізовані проекти в МАН.

Нардеп від «Слуги народу» Роман Грищук повідомив, що 18 березня члени фракції зустрілися з майбутнім очільником МОН та зазначив, що враження від майбутнього міністра «максимально позитивні».

«Це буде друге, після Залужного, кадрове рішення Зеленського, за яке йому боги історії простять купу гріхів. Я знаю Оксена, і я була в його Малій академії наук. Ніколи ще, за всі роки незалежности, українська освіта не була в руках, настільки ідеально, просто бозею самим для неї скроєних», – прокоментувала письменниця Оксана Забужко.

«Друже, пишаємося і дякуємо за службу в ДШВ, а сьогодні неймовірно всі радіємо оголошенню, тримаємо кулаки і сподіваємося, що вже з наступних тижнів активно продовжимо всі освітні проекти і розпочнемо багато нових з таким крутим Міністром освіти», – відреагувала на кадрові зміни в МОН послиня України в США Оксана Макарова.

Сам Оксен Лісовий своє призначення на посаду міністра освіти і науки публічно ще не коментував.