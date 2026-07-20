Надія Кузьмичова пообіцяла прозвітувати за роботу

Заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова повідомила, що залишає посаду. За її словами, нинішній тиждень є останнім у роботі в МОН. На цій посаді вона пропрацювала рік і десять місяців і займалася питаннями шкільної освіти, пише НУШ.

«Це мій останній тиждень на посаді заступника міністра освіти і науки України. Рішення я прийняла в четвер. Тепер чекаю на засідання уряду, щоб його офіційно ухвалили», – написала Надія Кузьмичова у фейсбуці 20 липня.

Як зазначає НУШ, до сфери відповідальності Надії Кузьмичової входили:

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взаємодія з місцевими громадами щодо реалізації реформи;

проєкт «Школа офлайн»;

нова модель оплати праці педагогів;

впровадження data-driven-підходу в освітній політиці;

державна політика у сфері загальної середньої освіти та координація роботи Директорату шкільної освіти.

За словами Кузьмичової, її команда комплексно працювала над трьома взаємопов’язаними напрямами – змістом освіти, освітнім простором і розвитком педагогів. Вона пообіцяла найближчим часом оприлюднити окремий звіт про свою роботу.

Зміни в МОН

Нагадаємо, минулого четверга Верховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів України, Міністерство освіти і науки очолив Андрій Бутенко.

За інформацією НУШ, перший заступник міністра освіти і науки Євген Кудрявець також уже подав заяву про звільнення. Освітня оглядачка та голова ГО «Смарт освіта» Іванна Коберник повідомляла, що, за її інформацією, посади можуть залишити також заступники міністра, відповідальні за середню та професійну освіту.