«Я не митець, я просто пишу книжки та знімаю кіно».

На зйомках фільму «Носоріг»

Державне агентство України з питань кіно оприлюднило у системі «Прозорро» 74 договори про створення фільмів на загальну суму 663,18 млн грн. При цьому третина розподілених коштів, а саме 248,93 млн грн припала на десять найдорожчих замовлень, повідомляє сайт «Наші гроші».

Отже, розповідаємо про десять найдорожчих українських фільмів, робота над якими триває у 2021 році.

«Штормова школа», 33,76 млн грн.

Повнометражний художній фільм «Штормова школа» знімає режисер з Нової Зеландії Вінсент Ворд, відомий за фільмом «Куди приводять мрії» 1998 року із Робіном Вільямсом у головній ролі («Оскар» за візуальні ефекти). Стрічка «Кремінь» створюється в офіційній копродукції України, Австралії, Німеччини, Швейцарії та Китаю. Спортивна драма «Штормова школа» (раніше фільм мав робочу назву «Кремінь»), присвяченої життю відомих яхтсменів-олімпійців.

Вінсент Ворд

Йдеться про життя та професійний шлях українського тренера Віктора Коваленка. Він створив олімпійські екіпажі, що завоювали золоті та бронзові медалі на першій для незалежної України літній Олімпіаді в Атланті. Не отримавши можливості для подальшої реалізації в Україні, Віктор прийняв запрошення збірної Австралії, ставши там національним героєм. Використовуючи власну систему, він перетворив австралійських юнаків на непереможну команду, що здобула золото та інші медалі на Олімпіадах у Сіднеї, Пекіні та Лондоні, і по цей день перемагає на міжнародних регатах. У світі його знають за прізвиськом Medal Maker, а у вітчизняному спорті він відомий як «Кремінь».

З українського боку над картиною працює «Пронто Фільм» продюсера Максима Асадчого. У головній ролі – Олег Шульга («Червоний», «Позивний «Бандерас»», «Мати апостолів»).

«Носоріг», 25,10 млн грн.

Компанія «Край Кінема» працює над художній фільмом «Носоріг» режисера Олега Сенцова. Знімає картину режисер за власним сценарієм. «Носоріг» – кримінальна драма, події якої розгортаються в Україні в 90-ті роки.

Олег Сенцов

«Це епоха, яка нас усіх змінила – перехід від Радянського Союзу до наших сучасних днів, але всі ті виклики й досі актуальні для нашого суспільства. В українському кіно ще не знімали фільми про ці часи, тому я вважаю, що важливо поговорити про це, зазирнути в самих себе», – вважає режисер та автор сценарію Олег Сенцов.

«Про бандитів ми бачили багато стрічок, але мене цікавить перш за все людина: що вона відчуває, чому діє саме так, чи може така людина змінитися. Адже немає поганих людей, є люди, які роблять погані вчинки», – додає він.

Фільм створюється у копродукції України, Німеччини та Польщі. Загальний бюджет становить 1,65 млн євро. Проект «Носоріг» є переможцем конкурсного відбору кінопроектів Державного агентства України з питань кіно 2012 року, він також отримав головні премії індустріальних секцій кінофестивалів у Софії, Єревані та Одесі. Підготовку до зйомок стрічки було розпочато ще у 2013 році, проте через незаконне ув’язнення режисера в Росії, виробництво фільму не розпочалось. У 2020 році сума державної підтримки була збільшена до 25,10 млн грн. Частина фільму знімалась у Львові.

«Мавка. Лісова пісня», 25,00 млн грн.

Студія «Анімаград» отримала гроші на мультфільм «Мавка. Лісова пісня», який є одним із «довгобудів» українського кіно. мультфільм створюють за мотивами однойменної п’єси Лесі Українки.

Фірма «Анімаград» входить до складу FILM.UA Group. Режисеркою мультфільму є Олександра Рубан, сценаристом – Ярослав Войцешек, а музику пише гурт «ДахаБраха». Мультфільм вільно інтерпретує драму Лесі Українки. Українські ліси приховують безліч таємниць. Тут, серед столітніх дерев, живуть незвичайні міфічні істоти, а серед них – Мавка, новообрана Берегиня Лісу. Її головне покликання – захищати Ліс та його головний скарб – Джерело життя – від будь-яких зазіхань людей. Чи зможе Мавка врятувати Ліс? Чи зможе музика Лукаша зробити диво і врятувати кохання? Чи зможуть світ людей і світ Лісу об’єднатися проти зла? Автори ось уже декілька років обіцяють гепіенд.

«Батько», 25,00 млн грн.

Костянтин Лінартович

Художній фільм «Батько» – це військова драма режисера Олега Масленнікова. За сюжетом молодий, талановитий актор отримує з військкомісаріату повістку. Він змушений залишити сцену та вирушити у зону АТО.

Його батько, колишній кадровий військовий, який проживає в Бельгії, дізнається з новин про військові дії в Україні та повертається додому. Але син про це нічого не знає. Після пригод в зоні АТО підрозділ сина і підрозділ його батька з’єднується. Загальний бюджет – 35 млн грн.

Фільм знімає «Кінокомпанія 2016» Юлії Радостіної та Євгенія Д’яченка, яка до того створила фільм «Пекельна хоругва або Козацьке різдво». Власне фільм знімають за сценарієм актора Костянтина Лінартовича, який зіграв одну з головних ролей в казці. Зйомки мають розпочатися у травні 2021 року. Попередня дата релізу – 15 червня 2022 року.

«Ольга», 25,00 млн грн.

Режисером історичної драми є Клей Штауб. У центрі сюжету – постать княгині Ольги та її боротьба за збереження незалежності держави від зовнішніх і внутрішніх ворогів.

Сценарій було написано в США (сценаристи Річард Ронат та Юрій Карновський), але зйомки відбудуться в Україні. У дрімкасті – американські актори Скарлетт Йохансон, Кріс Еванс, Джерард Батлер, Райян Гослінг, Марго Роббі, Кріс Хемсворт та Кетрін Винник. Проте наразі невідомо, хто зніматиметься у проекті. Також обіцяють комп’ютерну графіку як в стрічці «300 спартанців».

Загальний бюджет картини – 154 млн грн. Початок зйомок заплановано на травень 2021 року, а допрем’єрні покази – у листопаді 2022 року. Україну представляє «Сінемадей» Степана Богушинського, Юрія Карновського, Юрія Прилипка і Сергія Скрабунова.

«Смак свободи», 24,99 млн грн.

Режисером драматичної комедії є Олександр Березань. За сценарієм Олени Моренцової-Шулик, молода кухарка Варя втрачає роботу, бо її висока кухня нікому не потрібна у придорожньому кафе. Яскрава, гонорова і дотепна, вона тікає зі сходу на захід країни та знаходить там книжку легенди української кухні Ольги Франко. Знахідка запалює дівчину на сміливу мрію: відкриття ресторану імені Ольги попри недовіру місцевих. Займається фільмом «Ганзафільм» Юлії Кравченко, відома за фільмом «Шляхетні волоцюги».

Автори розповідають, що ідея стрічки виникла, коли продакшн розробляв фільм «Інший Франко» про сина Івана Франка Петра. Головну чоловічу роль зіграє Максим Донець. Автори хотіли б, щоб головну героїню зіграла Варя Лущик («Гуцулка Ксеня»).

«Дон Жуан із Жашкова», 24,90 млн грн, 24,90 млн грн.

Режисером драматичної комедії є Віктор Буток, який адаптував однойменну п’єсу разом з її авторкою Оксаною Гриценко.

Головним героєм фільму є Женя Горобчик – київський фотограф родом із Жашкова, якого дуже люблять жінки. Він шукає роботу, але випадково знаходить нове кохання. Але у Жені вже є дружина і син, а ще колишня дружина і купа проблем. Він розривається між ними й вирішує, що краще вже під поїзд, ніж так далі. Знімає «Крісті Фільм» Дмитра Мінзянова (попередня робота – «Погані дороги» Наталії Ворожбит).

«Кого ти більше любиш?», 23,58 млн грн.

Режисерка та сценаристка Тоня Ноябрьова, авторка фільму «Герой мого часу», працює з компанією «Діджитал Реліджн». Стрічку продюсують Наталія Лібет і Віталій Шереметьєв.

На відміну від повнометражного дебюту режіссерки, соціальної комедії «Герой мого часу», її нова картина більше тяжіє до драми. В основі сценарію реальна історія, пережита самою Ноябрьовою: розлучення батьків. Головну героїню фільму звати Лола. Її батьки розлучаються. Розкол відбувається не відразу, а тягнеться роками.

Емоційно прив'язана до батьків Лола відчуває це, що своєю чергою сильно позначається на ній. Розкол родини відбувається на тлі зламу старої імперії СРСР та народження нової держави України.

«Де гроші?», 21,60 млн грн.

«Дзідзьофільм» отримає гроші на картину «Де гроші?». Режисером комедії є Михайло Хома, який написав сценарій із Сергієм Алімовим, Діаною Юраш, Тарасом Дронем, Сергієм Либою, Павлом Остріковим та Кирилом Тимченком.

За сюжетом, піаніст-авантюрист Міша, щоб знайти гроші на визволення друга з-під арешту, влаштовується працювати до старої власниці таємничого будинку-квесту. Але він не знає, що питання «Де гроші?» цікавить не тільки його. Всі в цьому будинку шукають гроші.

Окрім Дзідзя, в комедії зіграють Ада Роговцева, Леся Нікітюк і Сергій Либа. Зйомки стартують у квітні 2021 року. Попередня дата прем’єри в Україні – 18 листопада 2021 року. Загальний бюджет фільму – 27 млн грн.

«Її б звали Марта», 20 млн грн.

Дарина Трегубова у фільмі «Сторонній»

Режисером містичного трилеру є телеведуча Дарина Трегубова, а сценаристом – Олександр Процюк (псевдонім Симор Гласенко). Стрічка розповідає про молодого реставратора, який змушений повернутися в Україну через пандемію.

У перший день ізоляції у військовому госпіталі зникають його дружина і маленька дочка, замість цього він зустрічає свого заклятого ворога.

Дарина Трегубова знялася у понад 70 фільмах і серіалах, десять кінопроектів вона створила як креативна продюсерка, також вона є ведучою телевізійних шоу («Цієї миті через рік», «Х-фактор») та кінопремії «Золота Дзиґа». Однією з останніх робіт акторки став трилер Дмитра Томашпольського «Сторонній», де герої таємниче зникають. Знімає фільм «Джой Філмз» Олександра Омельянова.