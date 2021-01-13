В американському готелі 21c Museum Hotel Lexington у місті Лексінгтон, штат Кентуккі, облаштували номер у стилі популярного серіалу Netflix «Ферзевий гамбіт». Саме в Лексінгтоні проживала головна героїня серіалу шахістка Бет Гармон та відбувалися більшість подій.

Кімната The Harmon облаштована у стилі ретро з меблями та аксесуарами середини минулого століття, тематичними шаховими шпалерами, путівником по місцях, які згадуються в серіалі, а також шахами локального виробництва, які можна придбати на пам’ять. В інтер’єрі переважають оливково-зелені та бежеві відтінки.

Унікальною особливістю номеру є величезна шахова дошка з фігурами на стелі над ліжком: подібна до тієї, яка з’являлася в наркотичних галюцинаціях головної героїні серіалу.

Номер The Harmon розрахований на двох людей і коштує приблизно 400 доларів за ніч (разом з податками). На сайті готелю вказується, що кімната буде доступною впродовж обмеженого часу, проте конкретні дати не вказуються.

«Ферзевий гамбіт» – оригінальний драматичний семисерійний серіал компанії Netflix, який вийшов у жовтні 2020 року. Він став найпопулярнішим міні-серіалом на Netflix, за перші чотири тижні його подивилися 62 млн глядачів.

«Ферзевий гамбіт» розповідає про талановиту шахістку Бет Гармон, яка виросла в сиротинці в Лексінгтоні. Саме там вона вперше сіла за шахову дошку і почала відточувати свої професійні навички. Рік за роком Бет здобуває все більше перемог на турнірах, проте на заваді її успіху можуть стати пристрасть до алкоголю та наркотичних таблеток.

В основу міні-серіалу ліг однойменний роман Волтера Тевіса 1983 року. Консультантами творців фільму стали колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров та тренер з шахів Брюс Пандольфіні.