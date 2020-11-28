51-річний Василь Іванчук є міжнародним гросмейстером та неодноразово перемагав на світових чемпіонатах з шахів

Відомому львівському шахісту, міжнародному гросмейстеру Василю Іванчуку пропонували зіграти одну з ключових ролей у серіалі стрімінгового сервісу Netflix «Хід королеви» («The Queen's Gambit»). Про це гросмейстер розповів в інтерв’ю «Радіо Свобода».



За словами львів’янина, його розглядали на роль російського гросмейстера Василя Боргова, який у заключному епізоді серіалу зустрічається за шахівницею з головною героїнею – Елізабет Хармон.



«Мені написали на мейл, що от є така пропозиція – зіграти роль Боргова. З’ясував, що компанія солідна, що дійсно готується такий фільм. Тоді написав – що ви конкретно пропонуєте? Я повинен знати більш-менш обсяг роботи. Пройшов, можливо, тиждень між тим як я отримав лист і відповів на нього. І вони відповіли – перепрошуємо, ми вже знайшли іншого актора на цю роль», – розповів Василь Іванчук.

Як зазначає «Радіо Свобода», цим епізодом участь Іванчука в проекті не обмежилась. Тринадцятий чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров, який був консультантом творців серіалу, вирішив покласти в основу фінальної партії всього серіалу реальний шаховий поєдинок. Йдеться про зустріч Василя Іванчука та американського шахіста Патріка Вольфа, яку вони зіграли у 1993 році.

51-річний Василь Іванчук є міжнародним гросмейстером та неодноразово перемагав на світових чемпіонатах з шахів.

Прем’єра міні-серіалу «Хід королеви» відбулася наприкінці жовтня. За чотири тижні він встановив новий рекорд для стрімінгового сервісу Netflix. За цей час міні-серіал, заснований на однойменному романі американського письменника-фантаста Уолтера Тевіса, подивилися 62 мільйони користувачів.