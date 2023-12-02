«Секс-терапія» з’явиться в українських кінотеатрах 21 грудня

Вийшов офіційний український трейлер романтичної комедії. «Секс-терапія». Сам фільм з’явиться в українських кінотеатрах 21 грудня.

Це романтична комедія від режисерського дуету Рафаеля Бальбоні та Енн Сіро. Профільні західні видання (зокрема, Screen Daily та The Film Verdict) також окреслюють жанр картини як «секс-комедія».

У центрі сюжету – Ремі та Сандра, молода пара. Вони кохають одне одного, проте щось заважає їм мати дитину. Перешкодою виявляється так званий «синдром колишнього кохання». Подолати його можна лиш одним шляхом – ще раз зайнятися сексом з колишніми партнерами та партнерками. Це стає викликом: двоє коханих не лише перевірять стосунки на міцність, але й спробують затягти в ліжко тих, кого раніше уникали.

Це стрічка від продюсерів нещодавньої футуристичної сатири «Репродукція майбутнього» з Емілією Кларк і Чиветелем Еджіофором, гітом «Санденсу-2023».

Світова прем’єра «Секс-терапії» відбулася в програмі «Тиждень критики» цьогорічного Каннського кінофестивалю. У рецензії американського тижневика Variety стрічка названа «милою і химерною комедією», а французьке видання Premiere описало картину як «Солодке божевілля».