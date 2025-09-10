Печиво з чорницею та лимоном. Рецепт дня0
Чорниця і лимон – ідеальне поєднання для домашньої випічки. Яскравий аромат цитрусових і ніжна ягідна кислинка створюють гармонійний смак, який важко забути. Таке печиво не тільки смачне, а й ефектно виглядає – справжня окраса чаювання. Рецепт від iTV.
Інгредієнти:
- борошно – 310 г;
- розпушувач – 10 г;
- сіль – 1 щіпка;
- вершкове масло – 115 г;
- цукор білий – 200 г;
- яйця (злегка збиті) – 2 шт.;
- екстракт лимона або лимонна цедра – 7 г;
- молоко – 120 мл;
- чорниця (свіжа або розморожена) – 150 г.
Спосіб приготування:
Розігрійте духовку до 190 градусів і змастіть деко для випікання або застеліть його пергаментним папером.
Просійте разом борошно, розпушувач і сіль – це допоможе зробити тісто більш ніжним і повітряним.
У великій мисці збийте вершкове масло з цукром до легкої кремової маси. Додайте яйця та лимонний ароматизатор (екстракт або цедру), добре перемішайте.
Почергово додавайте молоко і сухі інгредієнти, починаючи з молока. Вимішуйте тісто до однорідної консистенції. Наприкінці обережно додайте чорницю, намагаючись не пошкодити ягоди.
За допомогою двох чайних ложок викладайте тісто на деко, залишаючи трохи місця між печивом.
Випікайте 12-15 хвилин, поки краї не підрум’яняться. Дайте печиву охолонути перед подачею.