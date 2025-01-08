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Солодкі яблучні оладки на кефірі. Рецепт дня0
Оладки на кефірі з яблуками – це ідеальний варіант для швидкого та смачного сніданку. Легкі, м'які та ароматні, вони подарують вам енергію на весь ранок і чудово поєднуються з чашкою чаю чи кави.
Інгредієнти:
У велику миску покладіть яйце, цукор та кефір. Вінчиком все перемішайте, пише Shuba.
Поріжте дрібними кубиками яблуко (серцевину виріжте) та додайте до суміші з кефіру.
Додайте сіль та олію. Перемішайте.
Додайте борошно та соду. Знову все перемішайте.
Розігрійте сковороду. Смажте оладки із закритою кришкою на помірному вогні, поки вони не стануть трохи золотистими з кожного боку (приблизно 3-4 хвилини на кожен бік).
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