Оладки на кефірі з яблуками – це ідеальний варіант для швидкого та смачного сніданку. Легкі, м'які та ароматні, вони подарують вам енергію на весь ранок і чудово поєднуються з чашкою чаю чи кави.

Інгредієнти:

борошно пшеничне – 250 г;

яблуко – 1 шт.;

кефір – 250 мл;

цукор – 60 г;

яйця курячі – 1 шт.;

олія соняшникова – 30 г;

сіль – 2 г;

сода харчова – 4 г.

Спосіб приготування:

У велику миску покладіть яйце, цукор та кефір. Вінчиком все перемішайте, пише Shuba.

Поріжте дрібними кубиками яблуко (серцевину виріжте) та додайте до суміші з кефіру.

Додайте сіль та олію. Перемішайте.

Додайте борошно та соду. Знову все перемішайте.

Розігрійте сковороду. Смажте оладки із закритою кришкою на помірному вогні, поки вони не стануть трохи золотистими з кожного боку (приблизно 3-4 хвилини на кожен бік).