Щоб випічка вдалася не надто солодкою, але соковитою, потрібно використовувати кисло-солодкі тверді яблука

Смак шарлотки багато в чому залежить не лише від тіста, а й від правильно обраних яблук. УНІАН розповідає, які сорти яблук ідеально підійдуть для шарлотки, щоб вона вийшла максимально смачною.

Які сорти яблук обрати?

Щоб випічка вдалася не надто солодкою, але соковитою, потрібно використовувати кисло-солодкі тверді яблука.

Для цього ідеально підійде сорт «Симиренка». Також ви можете використати сорт «Білий налив», але важливо, щоб яблука не були занадто стиглими.

Фрукти можна нарізати скибочками або кубиками. Очищати їх від шкірки необов’язково. А щоб шарлотка вийшла пишною та добре пропеклася, варто правильно відміряти кількість всіх інгредієнтів, а також чайну ложку соди погасити оцтом. Досвідчені господині пересипають порошок у столову ложку й потроху додають у неї оцет, помішуючи чайною ложкою. Так вдається погасити всю соду.

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