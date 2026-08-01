Найкраще місце для оливкової олії – прохолодна шафа або комора

Оливкова олія може втрачати смак і аромат значно швидше, якщо зберігати її в неправильному місці. Daily Record розповідає, в якому місці не варто зберігати оливкову олію.

Де не варто зберігати оливкову олію?

Багато хто тримає оливкову олію біля плити, щоб вона завжди була під рукою під час приготування їжі. Однак тепло, яке виділяється під час готування негативно впливає на якість продукту. Найкраще зберігати олію там, де температура постійна і стабільна: якомога далі від плити, вікон.

Окрім високої температури, на олію також згубно діють світло та повітря. Саме ці чинники прискорюють її окиснення. Щоб це виправити, краще зберігати олію в пляшці з темного скла.

Де краще зберігати олію?

Найкраще місце для оливкової олії – прохолодна шафа або комора, розташована якомога далі від духовки, плити та прямих сонячних променів.

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