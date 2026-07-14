Якщо припуститися поширених помилок, заготівлі можуть стати м’якими, порожнистими й втратити приємний смак

Хрусткі мариновані огірки залежать не лише від рецепта. Не менш важливими є правильний вибір овочів та дотримання технології приготування. Якщо припуститися поширених помилок, заготівлі можуть стати м’якими, порожнистими й втратити приємний смак. Expert розповідає, чому мариновані огірки виходять м’якими.

Чому мариновані огірки виходять м’якими?

Щоб огірки залишалися хрусткими, важливо правильно обирати сировину. Для маринування потрібно використовувати плоди середнього розміру, тверді, із яскраво-зеленою шкіркою, без пожовтіння та пошкоджень. Перезрілі великі огірки мають більшу насіннєву камеру, тому під час бродіння частіше стають порожнистими.

Не менш важливою є свіжість огірків. Після збору вони поступово втрачають вологу, тому з часом стають менш пружними. Найкраще маринувати огірки у день збору врожаю.

Але якщо овочі вже полежали кілька днів, ситуацію можна виправити. Перед приготуванням їх рекомендують на кілька годин замочити у дуже холодній воді. Це допоможе частково відновити втрачену вологу та зберегти щільну структуру після бродіння.

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Також однією з найпоширеніших помилок є використання занадто гарячої води. Через високу температуру огірки частково проходять термічну обробку, швидше розм’якшуються й втрачають хрусткість. А крижана вода також не підійде, адже вона може сповільнити початок бродіння. Найкраще використовувати прохолодну або воду кімнатної температури.