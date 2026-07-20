Якщо хочеться приготувати щось ситне, свіже та водночас незвичайне, зверніть увагу на цей салат із печеної молодої картоплі. Хрустка рум'яна картопля чудово поєднується зі свіжими огірками, зеленню, шинкою та солонуватою бринзою. Легка сметанна заправка робить страву ніжною, а аромат кропу додає їй справді домашнього смаку. Рецепт від Picante Cooking.

Інгредієнти

Молода картопля 700 г Соняшникова олія 3 ст. л. Шинка або копчена почеревина 150 г Свіжі огірки 300 г Зелена цибуля ½ пучка Кріп ½ пучка Бринза 80 г Суцвіття кропу 2–3 шт. Сметана 10% 120 г Гранульований часник 1 ч. л. Сушена цибуля 1 ч. л. Сіль за смаком Чорний мелений перець за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Добре помийте молоду картоплю, не очищайте від шкірки. Покладіть у каструлю, залийте водою, додайте суцвіття кропу, посоліть та відваріть до готовності. Злийте воду й залиште картоплю на 5 хвилин, щоб випарувалася зайва волога.

Крок 2 Розігрійте духовку до 220 °C. Змастіть деко олією, викладіть картоплю та злегка притисніть кожну бульбу товкачем.

Крок 3 Скропіть картоплю олією, приправте сіллю та перцем. Запікайте 20 хвилин, потім обережно переверніть і готуйте ще 20 хвилин до золотистої хрусткої скоринки. Дайте трохи охолонути. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Наріжте шинку або почеревину смужками. Обсмажте на сухій або злегка змащеній олією сковороді до рум'яності.

Крок 5 Наріжте огірки кружальцями, дрібно посічіть зелену цибулю та кріп, бринзу розкришіть руками.

Крок 6 Змішайте сметану, гранульований часник, сушену цибулю, сіль і чорний перець до однорідності.

Крок 7 Перекладіть у велику миску ще теплу картоплю, додайте обсмажену шинку, огірки, зелень і бринзу.