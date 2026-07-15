Навіть свіжі та молоді качани після варіння іноді можна переварити або пересолити.

Сезон молодої кукурудзи вже розпочався, однак навіть свіжі та молоді качани після варіння іноді можна переварити або пересолити. УНІАН розповідає, як правильно варити кукурудзу, щоб вона була м’якою та соковитою.

Як правильно варити кукурудзу?

Перед варінням кукурудзу слід повністю залити холодною водою й залишити на одну-дві години. За цей час зерна вберуть вологу, і після приготування залишаться соковитішими.

При цьому під час замочування не викидайте зняте листя – воно відіграє важливу роль під час варіння. Розділіть листя на дві рівні купки і одну розподіліть по дну каструлі Залийте водою й доведіть до кипіння. Потім покладіть в окріп качани й накрийте їх щільним шаром листя.

Також додайте у воду невеликий шматок масла: на 3–4 качани достатньо 50 грамів, хоча тут ви можете орієнтуватися на власні вподобання.

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Крім того, важливо пам’ятати про те, що сіль краще додавати не відразу, а лише за 5 хвилин до закінчення варіння. Якщо ви посолите воду на самому початку, оболонка зерен може стати жорсткішою, через що варити качани доведеться довше, і страва вийде сухою.

Скільки варити кукурудзу?

Тривалість варіння також залежить від сорту та ступеня зрілості кукурудзи. Цукрова кукурудза зазвичай готується 10–20 хвилин після повторного закипання води, більш зрілим качанам потрібно 30–40 хвилин, а кормові сорти варяться від однієї до двох годин.