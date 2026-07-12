Сьогодні ж молода кукурудза часто стає м’якою вже через 10–15 хвилин

Багато хто пам’ятає часи, коли кукурудзу доводилося варити по кілька годин. Сьогодні ж молода кукурудза часто стає м’якою вже через 10–15 хвилин після закипання води. «24 канал» розповідає, чому так відбувається.

Чому раніше кукурудзу варили годинами?

У минулому для варіння нерідко використовували кормову або вже перезрілу кукурудзу. Її вирощували переважно для отримання зерна, борошна чи крупи, а не для того, щоб їсти з сіллю.

У такої кукурудзи зерна щільніші, грубіші й менш соковиті. І коли качан довго висить на стеблі, цукри в зернах поступово переходять у крохмаль. Саме через це кукурудза стає твердішою. Тому на смак вона не буде як молода солодка кукурудза.

Ще одна причина – час збирання. Раніше кукурудзу зривали тоді, коли вона вже достигла, і це цілком логічно. Але для варіння така кукурудза вже не підходить. Молода кукурудза має зовсім іншу текстуру: зерна соковиті, а всередині ще багато молочного соку.

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Чому зараз молода кукурудза готується швидше?

На ринках і в магазинах зараз продають солодку кукурудзу, яку збирають в період молочної стиглості. Це момент, коли зерна вже сформовані, але ще не встигли стати сухими й крохмалистими. Саме така кукурудза вариться швидко.

Для молодих качанів зазвичай достатньо 10–15 хвилин після закипання води. Якщо кукурудза дуже ніжна, іноді варити потрібно менше. Довше варити молоду кукурудзу не потрібно, адже тоді смак може стати водянистим, а зерна втратять приємну пружність.

Як вибрати кукурудзу, яка швидко звариться?

Обирайте качани зі світлими або насичено-жовтими зернами. Вони мають щільно прилягати одне до одного, бути гладкими й соковитими на вигляд.

Ви можете перевірити, чи соковита кукурудза: просто натисніть нігтем на зернину. Якщо з неї виступає білуватий сік, кукурудза молода та швидко звариться.