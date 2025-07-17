Перш ніж варити кукурудзу, її потрібно ретельно очистити – прибрати волоски та листя.

Молода кукурудза – це смачна літня страва, яку потрібно правильно приготувати, щоб насолоджуватися нею. УНІАН розповідає, скільки потрібно варити кукурудзу та що додати у воду, щоб вона була м’якою.

Як варити молоду кукурудзу?

Перш ніж варити кукурудзу, її потрібно ретельно почистити – прибрати волоски та листя. Потім потрібно взяти велику каструлю і вимите листя покласти на дно. Зверху на листі розмістіть вимиті качани, вкрийте їх листям, що залишилося. Краще, щоб всі качани були однакового розміру, адже це допоможе їм зваритися одночасно.

Після цього потрібно закип’ятити воду в чайнику та залити окропом кукурудзу. Поставте каструлю на плиту і ввімкніть вогонь. З моменту закипання води засікайте час: молодому початку буде достатньо 20-25 хвилин, а ось старий краще готувати мінімум 2 години. Щоб перевірити кукурудзу, потрібно проштрикнути зернятко – якщо воно м’яке та соковите, то кукурудза готова.

Також після приготування ви можете злити воду та накрити каструлю кришкою, зверху обернувши рушником. Такий метод упарювання протягом 10-15 хвилин допоможе зернам стати ще більш м’якими та соковитими.

Що додати у воду, щоб качан був м’яким?

Якщо ви не впевнені в якості качана, його можна пом’якшити, додавши звичайну харчову соду. Її потрібно зовсім трішки, буквально на кінчику ножа або чайної ложки. Сода розм’якшує навіть найстаріший качан, якщо ви такий купили.