Головний принцип приготування броколі – контроль часу та процесу варіння

Броколі – не лише смачна, а й дуже корисна капуста, багата на вітамін С, білки, фолієву кислоту та клітковину. Вона чудово доповнює будь-які страви. Ukr.Media розповідає, що для того, щоб броколі залишалась поживною та смачною, важливо знати, як правильно її варити.

Скільки часу варити броколі

Головний принцип приготування броколі – контроль часу та процесу варіння. Щоб овоч не втратив всі корисні вітаміни для організму, важливо навчитися правильно його варити. Час і процес варіння може відрізнятися, адже все залежить від того, яку капусту ви використовуєте – заморожену чи свіжу.

Як варити заморожену броколі

Якщо ви купили заморожену броколі або заготовили її самостійно, пам’ятайте, що броколі не потрібно попередньо розморожувати. Це може призвести до втрати форми та виду овочів. Дотримуйтеся наступних кроків:

Закип'ятіть 1,5 л води, додавши 1 ст. л. солі. Помістіть суцвіття в окріп. Варити треба не більше 12 хвилин. Готову капусту діставайте з води шумівкою.

Як варити свіжу броколі

Відварити свіжу броколі не важко, якщо дотримуватися всіх рекомендацій. Перед самим процесом необхідно ретельно промити овоч під проточною водою, а потім залишити його в підсоленій воді на 10 хвилин. Це допоможе ліквідувати всіх шкідників, які можуть бути в качані. Далі виконайте наступні дії:

Спочатку відріжте гострим ножем головне стебло. Почніть відокремлювати руками кожен бутон, але якщо вони щільно прилягають до стебла, то скористайтеся ножем. Будьте обережні, щоб не пошкодити форму. Візьміть велику каструлю, наповніть її водою і доведіть до кипіння. Навіть якщо качан у вас невеликий, його рекомендується варити у великій кількості рідини. Додайте не більше двох чайних ложок солі на 1,5 літра води. У киплячу воду поступово починайте опускати бутони. Закрийте каструлю кришкою і відваріть на середньому вогні не більше п'яти хвилин. Потім акуратно шумівкою дістаньте суцвіття з каструлі. Для того, щоб вони зберегли свою форму, відразу після варіння обдайте їх крижаною водою.

Як варити броколі в пароварці

Якщо зварити броколі на пару, то більшість корисних речовин буде збережена. Виконайте наступні дії: