Базилік заморожувати можна, але є один секрет: що допоможе зберегти властивості зелені
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Після розморожування зелень вже не буде такою хрусткою, як раніше
Базилік можна заморожувати, якщо потрібно зберегти його на тривалий час. Однак після розморожування зелень вже не буде такою хрусткою, як раніше. Real Simple розповідає, як правильно заморожувати базилік.
Як можна заморозити базилік?
Кубики льоду з базиліку
- Подрібніть листя базиліка з оливковою олією у блендері.
- Залийте у форму для льоду.
- Заморозьте, потім зберігайте кубики у пакеті.
Бланшування базиліку
- Нагрійте воду та опустіть туди листя на 15 секунд.
- Після цього одразу помістіть базилік у крижану воду.
- Промокніть листя та перекладіть на деко, помістивши його у морозилку.
- Коли базилік замерзне, ви можете перекласти листя у звичайний пакет.
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