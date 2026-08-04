Найкращий метод зберігання – це банка з водою

Базилік доволі швидко втрачає свіжість, якщо зберігати його так само як іншу зелень. Через неправильне зберігання листя може зів’янути, почорніти та втратити смакові властивості. Real Simple розповідає, як правильно зберігати базилік, щоб він був свіжим якомога довше.

Як правильно зберігати свіжий базилік?

Найкращий метод зберігання – це банка з водою. Так ви збережете свіжість базиліка до 10–14 днів. Для цього:

Обріжте стебла на 1–2 сантиметри під кутом. Поставте пучок базиліка у банку чи склянку з холодною водою. Не мийте базилік наперед – це лише пришвидшить гниття. Накрийте пучок пакетом, створіть тепле, вологе середовище. Тримайте банку чи склянку на кухонному столі за межами прямих сонячних променів. Міняйте воду щодня або через день.

Цей спосіб підійде краще за зберігання в холодильнику, адже базилік доволі теплолюбива рослина та не любить холоду.