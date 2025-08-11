Якщо все зробити правильно, то вдасться зберегти її аромат, сак та корисні властивості.

Заморожування – ідеальний спосіб, завдяки якому можна куштувати зелень в будь-яку пору року. Якщо все зробити правильно, то вдасться зберегти її аромат, смак та корисні властивості. «Агромаркет» розповідає, як правильно заморозити зелень на зиму.

Як заморозити зелень на зиму?

Зелень перед заготівлею на зиму треба обовʼязково помити та висушити на рушнику. Дуже зручно робити заготівлі, змішуючи кілька видів зелені.

Зелень можна заморожувати декількома способами:

цілою;

подрібненою.

Замороження цілих гілок

Цілі гілки зелень потрібно поділити порційно, нещільно упаковуючи в поліетиленові пакети або фольгу, а потім відправляють в морозильну камеру. Це найшвидший метод заготівлі, але перед використанням дайте гілочкам кілька хвилин для відтавання.

Замороження подрібненої зелені

Цей метод набагато довший, адже зелень спочатку потрібно порізати, а потім упакувати порційно. Щоб отримати порційні брикети краще використовувати пластикові стаканчики або силіконові форми для кексів. Подрібнену зелень потрібно щільно укласти в місткість та залишити на 1 годину в морозильній камері. Потім заморожені шматочки можна перекласти в пакети або контейнері та відправити на зберігання.