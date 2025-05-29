Якщо ви хочете, щоб часник зберігся надовго, найкраще заморозити цілі зубчики

Заморожувати часник – це простий та зручний спосіб зберегти його надовго без втрати смаку та користі. Shuba розповідає, як правильно заморозити часник, щоб результат вас потішив.

Як правильно заморожувати часник?

Найпростіше заморозити цілі зубчики часнику. Але перед тим, як покласти його в морозильник, не забудьте очистити кожен зубчик, адже після заморозки очистити їх буде складно.

Почищені зубчики часнику розкладіть в один шар на застелену пергаментом дощечку. Потім помістіть дощечку в морозилку на кілька годин. Після заморожування покладіть зубчики часнику в герметичний контейнер для зберігання продуктів.

Наклейте на пакет наліпку з датою заморожування. Часник не втратить смак та аромат до одного року.

Також ви можете подрібнити часник за допомогою ножа або в блендері. А щоб заморозити цю пасу, розкладіть її у форму для кубиків льоду, додавши в кожен відсік по декілька крапель води.

Як довго часник зберігається у морозилці?

Якщо ви хочете, щоб часник зберігся надовго, найкраще заморозити цілі (очищені) зубчики, оскільки вони залишаться свіжими до одного року. Часник, подрібнений або перетворений на пасту, залишатиметься свіжим лише кілька тижнів.