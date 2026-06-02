Існує простий спосіб продовжити їхній термін придатності без складних умов

Помідори швидко втрачають свіжість, м’якість і смак, особливо якщо зберігати їх неправильно. Водночас існує простий спосіб продовжити їхній термін придатності без складних умов. Express розповідає, як надовго зберегти помідори свіжими.

На ютуб-каналі EatWithEvidence поділилися покроковою інструкцією, завдяки якій ви можете діставати з холодильника помідори, бувши впевненими, що вони залишаються максимально свіжими. Для цього способу вам знадобиться звичайний побутовий засіб – білий оцет.

Спочатку вам слід відміряти чверть чашки дистильованого білого оцту та змішати його з 10 чашками води у великій мисці. Після цього у розчин слід занурити помідори і трохи перемішати у рідині, а потім залишити замочуватися рівно на дві хвилини.

Під час замочування оцтовий розчин допомагає нейтралізувати існуючі спори цвілі та змиває поверхневі бактерії, які можуть перебувати на шкірці.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Поверхня помідорів зазвичай є нейтральним середовищем, де можуть розмножуватися мікроорганізми. Коли ви кладете помідори в кислу оцтову ванну, ви повністю змінюєте це середовище», – зазначили у відео.

Після закінчення замочування, потрібно ретельно висушити кожен помідор, виймаючи його з миски. Особливу увагу слід приділити плодоніжці, оскільки вона особливо вразлива до подальшого розвитку цвілі, якщо її недостатньо висушити.

Наприкінці помідори потрібно перекласти у холодильник для зберігання.