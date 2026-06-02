Потрібен лише один інгредієнт: як надовго зберегти помідори свіжими
Помідори швидко втрачають свіжість, м’якість і смак, особливо якщо зберігати їх неправильно. Водночас існує простий спосіб продовжити їхній термін придатності без складних умов. Express розповідає, як надовго зберегти помідори свіжими.
На ютуб-каналі EatWithEvidence поділилися покроковою інструкцією, завдяки якій ви можете діставати з холодильника помідори, бувши впевненими, що вони залишаються максимально свіжими. Для цього способу вам знадобиться звичайний побутовий засіб – білий оцет.
Спочатку вам слід відміряти чверть чашки дистильованого білого оцту та змішати його з 10 чашками води у великій мисці. Після цього у розчин слід занурити помідори і трохи перемішати у рідині, а потім залишити замочуватися рівно на дві хвилини.
Під час замочування оцтовий розчин допомагає нейтралізувати існуючі спори цвілі та змиває поверхневі бактерії, які можуть перебувати на шкірці.
«Поверхня помідорів зазвичай є нейтральним середовищем, де можуть розмножуватися мікроорганізми. Коли ви кладете помідори в кислу оцтову ванну, ви повністю змінюєте це середовище», – зазначили у відео.
Після закінчення замочування, потрібно ретельно висушити кожен помідор, виймаючи його з миски. Особливу увагу слід приділити плодоніжці, оскільки вона особливо вразлива до подальшого розвитку цвілі, якщо її недостатньо висушити.
Наприкінці помідори потрібно перекласти у холодильник для зберігання.