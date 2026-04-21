Багато господинь не радять зберігати помідори в холодильнику без потреби.

Помідори швидко втрачають свіжість, якщо зберігати їх неправильно, особливо в холодильнику. Попри те, що холод може продовжити їх «життя», він водночас впливає на смак і текстуру. Pixel Inform розповідає, як правильно зберігати помідори в холодильнику, щоб вони швидко не псувалися.

Як правильно зберігати помідори в холодильнику?

Вам не потрібно готувати спеціальні розчини чи купувати контейнери для того, щоб помідори довше залишалися свіжими. Важливо запобігти втраті вологи. Для цього томати потрібно складати на полицю так, щоб плодоніжка була внизу.

Якщо знехтувати цим способом, то через пару днів овочі можуть втратити до 7% своєї ваги. А якщо складати їх плодоніжкою вниз, то за цей час овочі втратять не більше 2% ваги.

Чи варто взагалі тримати помідори в холодильнику?

Багато господинь не радять зберігати помідори в холодильнику без потреби. Низька температура може негативно впливати на їхній смак та аромат.