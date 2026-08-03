Значно спроситити цей процес допоможе простий лайфхак

Очищення волоських горіхів часто забирає багато часу через тверду шкаралупу, яка погано знімається. Значно спростити цей процес допоможе простий лайфхак. УНІАН розповідає, як легко очистити волоські горіхи від шкаралупи.

Блогерка Катерина Онча на своєму ютуб-каналі поділилася незвичним способом, який дасть змогу відносно швидко впоратися з шкаралупою. Вам знадобиться пройти всього кілька етапів, які загалом займають близько 10–15 хвилин.

З самого початку потрібно вимити волоські горіхи у воді, очистивши їх від усякого бруду. Після чого потрібно поставити глибоку каструлю з водою на вогонь, довести її до кипіння і закинути горіхи у місткість. Прокип’ятити горіхи потрібно 5 хвилин, періодично помішуючи. Це дасть змогу горіхам прогрітися рівномірно, через що їх буде набагато легше очистити.

Після варіння горіхи потрібно дістати, та вдарити важким предметом, наприклад молотком, по середині горіха, щоб розділити плід на дві половини.

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