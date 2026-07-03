Лише одна маленька помилка все зіпсує: як правильно обсмажити волоські горіхи
Існує два способи підсмажити волоські горіхи: у духовці та на плиті
Обсмажування волоських горіхів займає лише кілька хвилин, але саме воно допомагає зробити їхній смак більш насиченим і зменшити природну гіркоту. The Spruce Eats розповідає про те, як правильно обсмажити волоські горіхи.
Як підсмажити волоські горіхи?
Існує два способи підсмажити волоські горіхи: у духовці та на плиті. Обидва методи чудово працюють, але вимагають від вас пильної уваги – волоські горіхи доволі швидко підгорають. Тому в жодному разі не відволікайтеся від процесу.
Яку техніку ви оберете, залежить від ваших вподобань:
- Підсмажування в духовці. Цей метод найкраще підходить, якщо у вас є велика кількість горіхів для підсмажування.
- Підсмажування на плиті. Цей метод найкраще підходить, якщо вам потрібно швидко підсмажити меншу кількість горіхів.
Як обсмажити горіхи в духовці?
- Спочатку розігрійте духовку до 190 °C. Поки духовка нагрівається, рівномірно розкладіть волоські горіхи на деко. За бажанням його можна застелити фольгою або пергаментом.
- Коли духовка розігріється, обсмажте горіхи, поки вони не почнуть підрум’янюватися і не з’явиться запах підсмаженого, протягом 5–10 хвилин. Починаючи з 5-ї хвилини, перевіряйте горіхи, оскільки духовки бувають різними, тому горіхи можуть легко підгоріти.
- Щойно горіхи змінили колір і з’явився характерний горіховий аромат, їх потрібно дістати з духовки.
Як обсмажити горіхи на сковорідці?
- Розігрійте велику чавунну або нержавіючу сковороду на середньому-сильному вогні. Висипте волоські горіхи на розігріте суху сковороду, обсмажуючи лише ту кількість горіхів, яка вміщується на сковороді одним шаром.
- Готуйте, постійно стежачи за процесом і часто помішуючи, доки горіхи не почнуть набувати коричневого відтінку і не з’явиться характерний аромат, приблизно 5 хвилин.
- Перекладіть горіхи на тарілку, де вони зможуть лежати одним шаром, щоб вони рівномірно охолонули.
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