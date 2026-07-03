Існує два способи підсмажити волоські горіхи: у духовці та на плиті

Обсмажування волоських горіхів займає лише кілька хвилин, але саме воно допомагає зробити їхній смак більш насиченим і зменшити природну гіркоту. The Spruce Eats розповідає про те, як правильно обсмажити волоські горіхи.

Як підсмажити волоські горіхи?

Існує два способи підсмажити волоські горіхи: у духовці та на плиті. Обидва методи чудово працюють, але вимагають від вас пильної уваги – волоські горіхи доволі швидко підгорають. Тому в жодному разі не відволікайтеся від процесу.

Яку техніку ви оберете, залежить від ваших вподобань:

Підсмажування в духовці. Цей метод найкраще підходить, якщо у вас є велика кількість горіхів для підсмажування. Підсмажування на плиті. Цей метод найкраще підходить, якщо вам потрібно швидко підсмажити меншу кількість горіхів.

Як обсмажити горіхи в духовці?

Спочатку розігрійте духовку до 190 °C. Поки духовка нагрівається, рівномірно розкладіть волоські горіхи на деко. За бажанням його можна застелити фольгою або пергаментом. Коли духовка розігріється, обсмажте горіхи, поки вони не почнуть підрум’янюватися і не з’явиться запах підсмаженого, протягом 5–10 хвилин. Починаючи з 5-ї хвилини, перевіряйте горіхи, оскільки духовки бувають різними, тому горіхи можуть легко підгоріти. Щойно горіхи змінили колір і з’явився характерний горіховий аромат, їх потрібно дістати з духовки.

Як обсмажити горіхи на сковорідці?