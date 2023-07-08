Фірма Сергія Бубки продає окупантам пальне

Російська фірма «Монблан», яка належить багаторічному очільнику Національного олімпійського комітету (НОК), Герою України Сергію Бубці та йог братові Василю, працює на тимчасово окупованих територіях та співпрацює з окупантами. Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.Info.

Журналісти виявили, що на Сергія Бубку записано декілька різнопрофільних компаній. Частина з них прописана у Києві, частина – у тимчасово окупованому Донецьку. Мало того, цей бізнес не просто зареєстрований, а ще й успішно функціонує. Серед різнопрофільних компаній є паливний бізнес у «ДНР». Мова йде про фірму «Монблан», яка належить братам Бубкам, і у травні 2023 року уклала офіційні контракти з окупантами на постачання пального на понад 800 тис. рублів.

«Монблан» була створена у Донецьку з основним видом діяльності – торгівля пальним. Навіть після окупації частини Донбасу, компанія не була закрита. Окрім самого Сергія Бубки, власниками бізнесу значаться його рідний брат Василь та матір Валентина. Ще до 2014 року «Монблан» брав участь в українських тендерах і вигравав підряди на постачання пального та їжі на мільйони гривень щороку.

Після окупації Донецька фірма змінила юридичну адресу на Волноваху (на той час не окуповану) і продовжила брати участь в українських тендерах. Востаннє вона засвітилася у публічних торгах у 2018 році.

На початку 2023 року «Монблан» з’явився в російському реєстрі юридичних осіб. Реєстрація в базах країни-агресора відбувалася після того, як там ухвалили закон, що всі компанії на окупованих територіях мають робити документи відповідними до законодавства РФ. На відміну від українського реєстру, в базах терористів адреса реєстрації фірми знову зазначена як Донецьк, а власниками компанії записані лише Сергій Бубка та його брат. Василь Бубка також значиться директором цієї компанії.

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У травні 2023 року «Монблан» почав офіційно торгувати з терористами. Журналісти Bihus.Info знайшли три контракти на постачання пального для структур окупантів, опубліковані на порталі закупівель РФ. Зокрема, 4 травня компанія уклала угоду з так званим «Республиканским реабилитационным центром министерства здравоохранения ДНР» на майже 100 тис. рублів. За ці гроші вона має надати окупантам 2 тис. л пального. Наступна угода датована 26 травня, де фірма Суркісів продала 11,5 тис. л пального на майже 669 тис. рублів «Федеральному казенному учреждению «центр по обеспечению деятельности казначейства России». Останній контракт від 30 травня. 1 тис. 200 л пального на 63 тис. рублів компанія продала так званому «Республиканскому казначейству ДНР».

За угодами фірма «Монблан» продає не саме пальне, а талони на нього. Використати їх можна на заправках «Монблану». Наразі їх як мінімум шість, усі – на тимчасово окупованих Росією українських територіях: чотири в Донецьку, по одній – у Макіївці та біля Волновахи.

Сергій Бубка – знаний спортсмен та відомий в усьому світі легкоатлет, 35-разовий рекордсмен світу зі стрибків з жердиною. Чемпіон Європи та світу, Олімпійський чемпіон. У 2001 році Бубка отримав звання «Героя України». Він очолював НОК впродовж останніх 17 років, до листопада 2022 року, коли його замінив Вадим Гутцайт. Увесь цей час він був єдиним і безапеляційним кандидатом на посаду президента. На початок великої війни Бубка відреагував лише 4 березня, заявивши, що «на нашу землю прийшла біда». Пізніше він називав російську агресію «катастрофою», а також заявив, що «війна має припинитись».