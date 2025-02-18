Зрадника затримали, коли він знімав об’єкт критичної інфраструктури у Хмельницькому

Правоохоронці викрили 37-річного військового з Хмельниччини, який працював на росіян. Завербований чоловік збирав дані про перевезення військових вантажів та об’єкти критичної інфраструктури, які ворог використував для ракетних ударів. Про це повідомила 18 лютого пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, у лютому 2025 року представник російської ФСБ завербував 37-річного військовослужбовця під час спілкування у забороненій соцмережі «Вконтакте». За винагороду хмельничанин погодився збирати і передавати ворогу інформацію.

«Спершу підозрюваний встановив приховану камеру на одній із залізничних станцій, аби забезпечити ворогу онлайн-трансляцію з місця перевезення військових вантажів. Наступним завданням стала детальна фіксація об’єкта критичної інфраструктури у місті Хмельницькому за допомогою квадрокоптера», – повідомляють у прокуратурі.

За інформацією СБУ, підозрюваний допомагав коригувати ракетні удари по західному регіону України.

Військового затримали й відправили від варту. У нього вилучили мобільні телефони із доказами його контактів з російською спецслужбою. Хмельничанину оголосили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає п’ятнадцять років увʼязнення або довічне позбавлення волі.