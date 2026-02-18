Роботи проведуть на території територія сіл Жарків та Голубиця на Львівщині

Міністерство культури України надало дозвіл на проведення пошукових робіт у районі колишнього села Гута Пеняцька (нині – територія сіл Жарків та Голубиця на Львівщині). Рішення ухвалили 16 лютого 2026 року. Про це повідомило Міністерство культури, у середу, 18 лютого.

На території сіл Жарків та Голубиця, що на Львівщині, шукатимуть поховання жителів тогочасного села Гута Пеняцька, які загинули під час Другої світової війни. Пошуки відбуватимуться у рамках домовленостей Українсько-польської робочої групи з питань історичної пам’яті. Ці домовленості були підтверджені під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента Польщі Кароля Навроцького 19 грудня 2025 року у Варшаві.

Пошукові роботи виконуватиме спільно українсько-польська експедиція. Фахівці спробують точно визначити місця поховань. Якщо вони знайдуть останки, їх ексгумують та перепоховають.

У 2026 році Україна та Польща планують ще кілька подібних робіт на території обох країн. Наприкінці 2025 року Мінкульт вже дозволив пошукові роботи у селах Острівки та Воля Островецька на Волині, а також продовження досліджень у колишньому селі Пужники на Тернопільщині. Навесні 2026 року заплановані роботи у селі Угли на Рівненщині та українські пошуки в Польщі.