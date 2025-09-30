Депутати Львівської облради закликали поляків утриматися від рішень, що загострюють міждержавні відносини

Львівська облрада звернулася до президента України, Верховної Ради, міністерства закордонних справ України та сейму Республіки Польща щодо рішення сейму про визнання 11 липня Днем пам’яті жертв так званого «геноциду, вчиненого ОУН і УПА». Звернення підтримав 51 депутат на засіданні у вівторок, 30 вересня.

Обласні депутати висловили занепокоєння рішенням сейму Польщі про встановлення 11 липня Днем пам’яті жертв так званого «геноциду, учиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Речі Посполитої».

«Цей односторонній політичний крок ми розцінюємо як такий, що суперечить духу партнерства, добросусідства і примирення, над якими Україна і Польща працювали протягом багатьох років. Подібні дії підважують зусилля проведення діалогу з питань історії та пошуку порозуміння», – йдеться у зверненні ЛОР.

Депутати Львівщини переконані, що історичною правдою повинні займатися науковці, а не політики.

«Ми закликаємо польську сторону утриматися від рішень і заяв, що загострюють міждержавні стосунки, породжують ворожнечу та підривають довіру між нашими народами. Замість протиставлення політичних оцінок – об'єднуймося у спільній боротьбі з реальним ворогом – Росією, яка є загрозою для всього цивілізованого світу», – закликали депутати.

Своїм зверненням обранці закликали польську сторону «до зваженості, взаємної поваги та продовження співпраці задля миру, безпеки і єдності наших країн».

Нагадаємо, у червні 2025 року польський сейм ухвалив закон про встановлення в Польщі Дня пам’яті «жертв геноциду, вчиненого Організацією українських націоналістів та Українською повстанською армією на східних землях Другої Польської Республіки». Його відзначатимуть щороку 11 липня.

Волинська трагедія – двосторонні масові вбивства поляків та українців на Волині під час Другої світової війни (1942-1943 роки). Варшава заявляє, що жертвами трагедії стали 100 тис. поляків. Однак різні історики кажуть, що кількість загиблих серед польського населення становить від 30 до 70 тис. людей. Водночас кількість загиблих українців сягає від 5 до 20 тис. людей. Також між Польщею та Україною виникали суперечки щодо назви цих подій. Варшава називає вбивства поляків «геноцидом». Однак Україна офіційно трактує події тих років як «трагедію» та закликає до взаємних вибачень.