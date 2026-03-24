З 2022 року перевезення валюти до України здійснюють інкасаторські автомобілі

Після затримання українських інкасаторів угорськими спецслужбами «Ощадбанк» призупинив ввезення валюти до України та наразі шукає альтернативні шляхи її доставки. Про це під час брифінгу повідомив голова правління банку Юрій Каціон, передає «Суспільне» 24 березня.

За його словами, «Ощадбанк» є єдиним серед українських комерційних банків, що має ліцензію на ввезення валюти з території ЄС. Наразі попит на валюту покриває Національний банк України з власних резервів.

«З моменту інциденту і до сьогодні ми не здійснювали ввезення готівкових коштів. Ми пропрацьовуємо нові безпечні маршрути транспортування і доставки (коштів – ред.) з урахуванням ризиків, які ми відчули і побачили, використовуючи територію Угорщини. Тому зараз пропрацьовуємо більш безпечні маршрути», – розповів Каціон.

Він також пригадав, що до повномасштабного вторгнення перевезення валюти здійснювалося авіатранспортом через аеропорт «Бориспіль». Після 2022 року ці операції виконують інкасаторські автомобілі – приблизно раз на тиждень.

За даними очільника банку, «Ощадбанк» уже забезпечив постачання валюти для 39 банків на суму близько 1 млрд доларів і 800 млн євро. Загалом у 2025 році через банківські каси населенню продали приблизно 1,45 млрд доларів і 387 млн євро, тоді як у громадян викупили 522 млн доларів і 82 млн євро.

Затримання інкасаторів «Ощадбанку» в Угорщині

5 березня у Будапешті незаконно затримали сімох інкасаторів та два службових автомобілі державного банку «Ощадбанк». Співробітники фінустанови перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота у межах виконання міжнародної угоди з «Райффайзен Банк, Австрія».

Увечері 6 березня МЗС України повідомило, що сімох інкасаторів вдалося повернути до України, однак гроші, золото та автомобілі залишились у Будапешті. Угорський уряд заявив, що підозрює Україну у відмиванні грошей й планує арештувати вилучений цінний вантаж.

9 березня Будапешт схвалив постанову про вилучення валюти і золота на період, поки буде відбуватися розслідування Національної служби податків і митниці. Воно триватиме до 60 діб.

12 березня Угорщина повернула інкасаторські автомобілі. Водночас незаконно вилучені валюта і золото залишаються в Угорщині. В «Ощадбанку» заявили, що зафіксували низку пошкоджень обладнання авто.