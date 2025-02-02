Німецька агенція припинила рекламну кампанію російського ЗМІ та вибачилася перед Ярославом Базилевичем

У неділю, 2 лютого, посол України в Німеччині Олексій Макеєв повідомив, що в Берліні та інших німецьких містах припиняють скандальну рекламну кампанію російського видання «Медуза» з кадрами постраждалих від війни українців та вибухів в українських містах. Водночас він закликав громадян, які перебувають за кордоном, переконатися, що рекламу дійсно припинили.

За словами Макеєва, він надіслав листа берлінській рекламній агенції Lure, яка розробила та поширила рекламну кампанію російського ЗМІ, з вимогою видалити відео та зображення реклами, де присутні кадри з України. Нагадаємо, серед світлин, які ЗМІ використало для реклами – фото Ярослава Базилевича на похороні своєї дружини та доньок у Львові та кадри вибухів в українських містах. В агенстві пояснили, що створили рекламу для підтримки російських журналістів, «які щодня ризикують життям, щоб донести до нас правду».

Для обкладинки реклами російського медіа Lure використали фото Ярослава Базилевича на похороні рідних

«Головне в листі – це слова, що Lure видалив всі повʼязані з кампанією матеріали з мережі й проінструктував партнерів невідкладно припинити їхню демонстрацію на будь-яких платформах. “Припинення демонстрації всіх повʼязаних із кампанією матеріалів” означає завершення кампанії», – повідомив посол.

Водночас дипломат закликав українців, які перебувають в Німеччині, переконатися, що рекламну кампанію «Медузи» дійсно скасували. Крім того, Олексій Макеєв повідомив, що передав вибачення рекламної агенції Ярославу Базилевичу, фото якого використали в кампанії російського ЗМІ.

На сторінці агентства дійсно зникло відео з кадрами з України – натомість Lure опублікувала пост із публічними вибаченнями. Агенція заявила, що залишається солідарною з Україною, але водночас натякнула, що досі підтримує «Медузу» – «ми хочемо підтримувати незалежну журналістику, яка змінює російську пропаганду».