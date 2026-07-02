Науковця загрожує довічне позбавлення волі

Служба безпеки України затримала в одній з провідних академій міністерства оборони доцента наукового центру, який працював на Росію. Його викрили на спробах передавати окупантам інформацію про нові розробки, повідомили у пресслужбі СБУ у четвер, 2 липня.

За даними спецпризначенців, агент російського ГРУ працював доцентом наукового центру в академії Міноборони та був «надважливим» для російської розвідки. На фото СБУ видно фасад військової академії в Одесі.

Слідство встановило, що його завербували російські спецслужби через його знайомого в Росії. Науковець погодився виконувати завдання для росіян в обмін на посаду в окупаційній адміністрації.

«На замовлення російського ГРУ агент копіював та пересилав куратору з РФ проєктну документацію про новітні ударні дрони Сил оборони. Також посадовець безпідставно визнавав неперспективними розробки українських виробників озброєння, які проходили експертну оцінку своїх тактико-технічних характеристик. Для цього він готував «негативні» висновки на тестові проєкти безпілотних та роботизованих систем, які нібито не придатні до використання в бойових умовах», – повідомили у пресслужбі СБУ.

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Військова контррозвідка завчасно викрила агента та передавала через нього дезінформацію для росіян. Крім того, СБУ вдалося запобігти передачі окупантам секретних розробок українського озброєння.

Доцента академії затримали на гарячому під час того, як він намагався відправити російському куратору нові документи. Під час обшуку в затриманого виявили два мобільні телефони та компʼютери, які він використовував для звʼязку з російськими спецслужбами.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Агенту загрожує довічне позбавлення волі.