Окупаційного міністра затримали у Києві

У Києві СБУ затримала колишнього міністра окупаційного уряду Криму, який допомагав росіянам встановлювати контроль над стратегічно важливими обʼєктами енергоінфраструктури півострова. Провівши 12 років в окупованому Криму, він вирішив виїхати з нього та оселився в столиці, повідомили у пресслужбах СБУ та Офісу генпрокурора у вівторок, 30 червня.

За даними правоохоронців, йдеться про колишнього голову Республіканського комітету АР Крим з палива, енергетики та інноваційної політики, який після захоплення півострова росіянам оформив російське громадянство та запропонував окупантам допомогу. У 2014 році гауляйтер Криму Сергій Аксьонов призначив його окупаційним міністром палива та енергетики.

Зазначимо, у 2014 році посаду так званого «міністра палива» у Криму обіймав 65-річний Сергій Колобов. З 2012 року він був головою комітету Криму з питань палива та енергетики.

Сергій Колобов

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«На цій “посаді” фігурант допомагав окупаційній адміністрації РФ встановлювати контроль над стратегічно важливою енергетичною інфраструктурою півострова. Йдеться про Сімферопольську та Севастопольську теплоелектроцентралі, Таврійську ТЕС, мережу сонячних і вітрових електростанцій, газогони та газокомпресорні станції, нафтобази та нафтотермінали у Керчі та Феодосії», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що після призначення Колобов намагався інтегрувати та зареєструвати кримські активи за російським законодавством. 2015 року його звільнили з посади, і він продовжив працювати на Росію та очолював низку місцевих компаній у видобувній галузі.

На неокуповану територію України фігурант прибув у 2026 році, після чого оселився в Києві. Правоохоронці встановили його місце проживання та затримали окупаційного ексміністра.

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Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявили російські паспорти, банківські картки і документи із доказами роботи на Росію.

Документи, виявлені у помешканні Колобова

18 червня Сергію Колобову повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ). Його помістили під варту без права внесення застави. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.