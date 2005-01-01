СБУ вперше розповіла деталі «підпалу» у Львові польського автобуса вночі на 1 квітня

У СБУ заявили, що 1 квітня за допомогою піротехніки зімітували підпал автобуса

У Службі безпеки України вперше розповіли деталі спецоперації із затримання причетних до підпалу у Львові польського автобуса. У офіційній відповіді на запит ZAXID.NET у СБУ повідомили, що підпал автобуса був 23 березня, однак тоді справжні причини займання не розголошувалися, щоб затримати причетних до цього злочину. А 1 квітня працівники Служби безпеки України за допомогою піротехніки зімітували ще один підпал автобуса, щоб вийти на замовників злочину.

«23 березня у Львові відбулася спроба підпалу польського туристичного автобуса, який з незалежних від виконавця причин не розгорівся. Для уникнення суспільного резонансу та створення умов для проведення ефективних оперативно-слідчих дій з розшуку зловмисників, вказаній події не було надано розголосу, а справжні причини загоряння автобуса не оприлюднювались», – йдеться у відповіді СБУ на запит ZAXID.NET.

Після цього СБУ встановила, що до цього злочину причетні дві особи – львів'янин та киянин. Один із них погодився на співпрацю із правоохоронцями і після того, як ці чоловіки отримали замовлення на ще один злочин, СБУ вирішила провести свою спецоперацію.

«З метою документування повного циклу протиправної діяльності від замовників до виконавців, після отримання виконавцем нового замовлення на підпал автобуса з польською реєстрацією, 1 квітня було здійснено контроль за вчиненням злочину, а саме з використанням піротехнічних засобів імітовано загоряння автотранспортного засобу з розклеюванням поблизу червоно-чорних наліпок», – повідомили у СБУ.

Після того, як чоловіки відзвітували замовникам про успішне виконання злочину, їх затримали у Києві.

Про затримання підозрюваних у підпалі польського автобуса 3 квітня заявив голова СБУ Василь Грицак. Він розповів, що чоловіки причетні до підриву вибухівки на польському Меморіалі орлят у Львові 13 березня та до невдалого підпалу автобуса 23 березня.

Цікаво, що 23 березня у Львові була лише одна пожежа в автобусі і тоді поліція та ДСНС повідомляли, що її причиною стала несправність проводки.

Водночас 1 квітня співробітник поліції Ігор Зінкевич та львівське видання «Вголос» поширили інформацію, що на автовокзалі на вул. Стрийській невідомі підпалили польський туристичний автобус. Однак львівська поліція та ДСНС назвали цю інформацію фейком. Попри офіційні спростування з боку поліції Ігор Зінкевич та «Вголос» продовжували наполягати на достовірності своєї інформації і через кілька днів, 4 квітня, речник управління СБУ Львівщини Олег Александров заявив, що 1 квітня дійсно Служба безпеки України проводила спецоперацію.

Додамо, що одного з підозрюваних у цих злочинах Галицький райсуд Львова арештував без права внесення застави.