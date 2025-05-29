Автобус підпалили 23 березня 2018 року у центрі Львова

Залізничний районний суд 26 травня визнав винними в умисному знищенні майна Назарія Псюка та Дмитра Кармазіна, але звільнив від покарання, призначивши по року іспитового терміну. Обвинувачені у 2018 році організували підпал автобуса польських туристів у Львові, щоб дестабілізувати польсько-українські відносини. У вироку, на який звернув увагу «Судовий репортер», йдеться, що спочатку справу кваліфікували за статтею про тероризм. Після перекваліфікації на м'якшу статтю Псюк та Кармазін визнали провину.

Згідно з матеріалами справи, автобус Scania Irizar з польськими реєстраційними номерами підпалив Іван Рябов. Перед тим він обклеїв його наліпками в червоно-чорних кольорах, щоб створити ілюзію, ніби це зробили «українські націоналісти». У вироку йдеться, що метою підпалу було налякати іноземців, які хочуть приїхати до України, та погіршити українсько-польські відносини. Інцидент стався навпроти будівель біля вулиць Кривоноса, 1 та Винниченка, 34.

Підпал спланували Назарій Псюк та Дмитро Кармазін. Вони давали вказівки Івану Рябову, який і вилив запалювальну суміш на задні колеса автобуса. Як нагороду виконавцеві обіцяли автомобіль ВАЗ-2105. Його придбали за 400 доларів для втечі з місця злочину. Організатори вирішили повторити підпал автобуса, який стояв поблизу автовокзалу на Стрийській, але виконавець звернувся до Служби безпеки України, яка 1 квітня інсценувала підпал автобуса.

У травні 2018 року виконавець підпалу визнав провину й уклав з прокурором договір. За співучасть у теракті суд призначив йому п'ять років в'язниці, але звільнив від покарання з дворічним іспитовим терміном.

Організатори підпалу Назарій Псюк та Дмитро Кармазін спочатку не визнавали провини. З квітня 2018 року по серпень 2019 року вони перебували під вартою. За кожного з них внесли по 307 тис. грн застави. У 2023 році суд виправдав їх через відсутність складу злочину. Суд вважає сумнівним те, що автобус загорівся саме через підпал, а не, наприклад, коротке замикання електромережі в моторному відсіку автобуса.

ZAXID.NET у 2018 році також писав, що Псюка та Кармазіна звинувачували в організації вибуху на Личаківському кладовищі 13 березня. Тоді на території польського військового цвинтаря вибухнула граната.

На думку суду, виконавець не міг підпалити автобус, оскільки на його одязі не було слідів, які залишаються після підпалювання. Прокурор оскаржував вирок й заявляв, що суд однобічно оцінив матеріали негласних слідчих розшукових дій та дослідив одяг не виконавця, а одного з організаторів. Вирок скасували, справу щодо Назарія Псюка та Дмитра Кармазіна слухали повторно.

Зазначимо, що спочатку справу слухали за статтею про терористичний акт, але згодом перекваліфікували на знищення майна шляхом підпалу (з ч. 2 ст. 258 на ч. 2 ст. 194 ККУ). Після зміни статті підсудні визнали провину і розкаялися. Через це суд не досліджував обставини злочину.

Колегія суддів у складі Сергія Колодяжного, Іванни Іванюк під головуванням Наталії Палюх визнала Назарія Псюка та Дмитра Кармазіна винними у знищенні майна та призначили по року іспитового терміну. Обвинувачувані не відшкодовуватимуть збитки за спалений автобус. Псюк та Кармазін мають сплати по майже 36 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити в апеляції.